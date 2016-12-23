| Üye ol | 23 Aralık 2016,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

güncellemesi 'ların pil sorununu daha da kötüleştirdi mi?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.12.2016, 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 12:33
Etiketler:
apple iOS 10.2 iOS iphone ipad ipod touch
iOS 10.2 güncellemesi iPhone'ların pil sorununu daha da kötüleştirdi mi?

Tüketicilerin şikayetleri biraz daha arttı. 10.2 güncellemesi BatteryGate sorununa mı sebep oldu? İşte detaylar...

Hasan Uğur Nayır

Pil konusunda sıkıntısı olan kullanıcılarının durumu 10.2 güncellemesinden sonra daha kötü hale gelmiş olabilir. Başta destek forumları olmak üzere internette bu konuyla ilgili birçok yorum var. Bazı iPhone'ların şarjı %30'a geldiğinde telefon aniden kapanıyor. Telefonu şarja takınca, %30'a geri dönüyor ve oradan sonra normal olarak şarj olmaya başlıyor. Bu sorunlardan bir tanesi, diğerinde ise iPhone şarjın %30'dan %1'e indiğini gösteriyor. Cihaz %1 şarjda saatlerce çalışmaya devam ediyor. Bazı tüketiciler 10.2 güncellemesinin pille olan sıkıntıları daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

10.2'den eski sürüme geçiş artık imkansız. Apple geçtiğimiz günlerde 10.1.1 ve 10.1 için imzaları kapadı. Sorunu çözmek için 10.2.1 betasına geçen kullanıcılar var, betayı kullanan iPhone sahipleri, cihazların %30'da veya %50'de aniden kapanmadığını ve problemin düzeltildiğini belirtti. Buna ek olarak 10.2'de değişim listesinde bahsedilmeyen pil tanım aracı var. Bu araç Apple'ın pil sorunlarını çözmesi için yardımcı olabilir. Apple konu için şimdilik herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kullanıcılar arasında BatteryGate olarak da adlandırılan pil sorununu yaşıyor musunuz? iOS 10.2 güncellemesi hakkındaki şikayetleriniz nedir?

iPhone'un pil ömrünü uzatmak için ipuçları
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16170
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın