iOS 10.2 güncellemesi iPhone'ların pil sorununu daha da kötüleştirdi mi?

Hasan Uğur Nayır

Pil konusunda sıkıntısı olan iPhone kullanıcılarının durumu 10.2 güncellemesinden sonra daha kötü hale gelmiş olabilir. Başta Apple destek forumları olmak üzere internette bu konuyla ilgili birçok yorum var. Bazı iPhone'ların şarjı %30'a geldiğinde telefon aniden kapanıyor. Telefonu şarja takınca, %30'a geri dönüyor ve oradan sonra normal olarak şarj olmaya başlıyor. Bu sorunlardan bir tanesi, diğerinde ise iPhone şarjın %30'dan %1'e indiğini gösteriyor. Cihaz %1 şarjda saatlerce çalışmaya devam ediyor. Bazı tüketiciler 10.2 güncellemesinin pille olan sıkıntıları daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

10.2'den eski sürüme geçiş artık imkansız. Apple geçtiğimiz günlerde 10.1.1 ve 10.1 için imzaları kapadı. Sorunu çözmek için 10.2.1 betasına geçen kullanıcılar var, betayı kullanan iPhone sahipleri, cihazların %30'da veya %50'de aniden kapanmadığını ve problemin düzeltildiğini belirtti. Buna ek olarak 10.2'de değişim listesinde bahsedilmeyen pil tanım aracı var. Bu araç Apple'ın pil sorunlarını çözmesi için yardımcı olabilir. Apple konu için şimdilik herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kullanıcılar arasında BatteryGate olarak da adlandırılan pil sorununu yaşıyor musunuz? iOS 10.2 güncellemesi hakkındaki şikayetleriniz nedir?