Huawei Mate 9 güncellendi. Kamerada değişiklikler var!

Huawe Mate 9 için yeni bir güncelleme yayınlandı. MHA-AL00C00B153 sürümündeki yazılım paketi, 278 MB boyutunda. Aralık ayı güvenlik düzeltmelerini içeren kritik bir güncelleme.
Güvenlik iyileştirmeleri dışında, güncelleme kameraya 10x dijital yakınlaştırma yeteneğini ekliyor. Performans artışı sağlayan çeşitli değişiklikler var.
Mate 9'un güncellemesi OTA yoluyla dağıtılıyor. Çıkması biraz zaman alabilir, bölgeden bölgeye fark ediyor. Eğer Mate 9'unuz varsa, güncellemeler kısmından yeni yazılımı kontrol edebilirsiniz.
kalan karakter 1000
Huawei bu kadar mükemmel bir telefon
görmedim gerçekten harika umarım ben
kazanirim çok kaliteli bir telefon tüm özellikleri
harika herkes almali
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