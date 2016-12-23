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güncellendi. Kamerada değişiklikler var!

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 17:06
Etiketler:
huawei Huawei Mate 9 Mate 9 android google
Huawei Mate 9 güncellendi. Kamerada değişiklikler var!

Güncellemeyle birlikte gelen yeniliklere detaylıca bakalım.

Hasan Uğur Nayır

Huawe için yeni bir güncelleme yayınlandı. MHA-AL00C00B153 sürümündeki yazılım paketi, 278 MB boyutunda. Aralık ayı güvenlik düzeltmelerini içeren kritik bir güncelleme.

Güvenlik iyileştirmeleri dışında, güncelleme kameraya 10x dijital yakınlaştırma yeteneğini ekliyor. Performans artışı sağlayan çeşitli değişiklikler var.

Mate 9'un güncellemesi OTA yoluyla dağıtılıyor. Çıkması biraz zaman alabilir, bölgeden bölgeye fark ediyor. Eğer Mate 9'unuz varsa, güncellemeler kısmından yeni yazılımı kontrol edebilirsiniz.

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idrisgönç idrisgönç // İSTANBUL

Huawei bu kadar mükemmel bir telefon
görmedim gerçekten harika umarım ben
kazanirim çok kaliteli bir telefon tüm özellikleri
harika herkes almali

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 19:48
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