| Üye ol | 24 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

X10'un ları sızdı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.12.2016, 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 16:47
Etiketler:
htc HTC X10 Helio Helio P10 mediatek android google sızıntı fotoğraf görsel
HTC X10'un fotoğrafları sızdı

Tayvanlı üreticinin yeni telefonu nasıl görünüyor?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından X10 belgelendirilmişti. Şimdi de telefonun fotoğrafları sızdı. ler cihazın ön yüzüne odaklanıyor, arka tarafını gösteren tek bir kare var.

Görünüşe göre telefonda parmak izi sensörü yok. Ayrıca kaynağına göre cihazda Helio P10 sistem çipi, 5.5 inç'lik Full HD ekran, 13 MP arka kamera ve 3 GB RAM var. Bu özellikler daha önceki söylentilerle hemen hemen aynı.

Kaynak son olarak telefonun kabaca çeviriyle 1008 TL civarında fiyatla Çin'de çıkacağını söylüyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(3 yorum)
Htc candir Htc candir

Apple la samsung batsin htc en baba telefon

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 12:06
fdasdsf fdasdsf

Şahtı şahbaz olmuş.İğrenç bir tasarım umarım htc batar

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:01
Htc one x m8 Htc one x m8

Htc one x ve m8 den sonra bitti. Bu model şekil hiç güzel degil. Güzel olan sadece sanal tuşların ekrandan kaldirılması olmuş. M8 modelinin incesi olucaktı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 12:49
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16173
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın