HTC X10'un fotoğrafları sızdı

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından HTC X10 belgelendirilmişti. Şimdi de telefonun fotoğrafları sızdı. Görseller cihazın ön yüzüne odaklanıyor, arka tarafını gösteren tek bir kare var.

Görünüşe göre telefonda parmak izi sensörü yok. Ayrıca sızıntı kaynağına göre cihazda Helio P10 sistem çipi, 5.5 inç'lik Full HD ekran, 13 MP arka kamera ve 3 GB RAM var. Bu özellikler daha önceki söylentilerle hemen hemen aynı.

Kaynak son olarak telefonun kabaca çeviriyle 1008 TL civarında fiyatla Çin'de çıkacağını söylüyor.