Honor 8'in Android 7.0 Nougat güncelleme tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Honor 8, Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak ilk Honor telefon olacak görünüyor. Huawei (Honor'un ana şirketi) Honor 8'in, şubat ayında Android Nougat güncellemesi alacağını doğruladı. Yaklaşık 2 ay içinde telefon yeni sürüme yükseltilecek.

Nougat güncellemesi, Huawei'nin özel arayüzü olan EMUI 5.0'ı içeriyor. EMUI 5.0, geliştirilmiş bildirimler, daha iyi güç yönetimi, uygulamaların optimizasyonu, farklı profillere göre kullanma özellikleri dahil olmak üzere pek çok yeniliği içeriyor.

Bazı şanslı Honor 8 kullanıcıları, Android Nougat'ın beta sürümünü test ediyorlar. Şimdilik bu test İngiltere ile sınırlı, başka ülkelerde yok.