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'in 7.0 Nougat güncelleme tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 11:35
Etiketler:
google android Android Nougat huawei Huawei Honor 8 Honor 8
Honor 8'in Android 7.0 Nougat güncelleme tarihi belli oldu

Eğer sahibiyseniz yeni sürümüne bu tarihte kavuşacaksınız.

Hasan Uğur Nayır

, 7.0 Nougat güncellemesini alacak ilk Honor telefon olacak görünüyor. (Honor'un ana şirketi) Honor 8'in, şubat ayında Android Nougat güncellemesi alacağını doğruladı. Yaklaşık 2 ay içinde telefon yeni sürüme yükseltilecek.

Nougat güncellemesi, Huawei'nin özel arayüzü olan EMUI 5.0'ı içeriyor. EMUI 5.0, geliştirilmiş bildirimler, daha iyi güç yönetimi, uygulamaların optimizasyonu, farklı profillere göre kullanma özellikleri dahil olmak üzere pek çok yeniliği içeriyor.

Bazı şanslı Honor 8 kullanıcıları, 'ın beta sürümünü test ediyorlar. Şimdilik bu test İngiltere ile sınırlı, başka ülkelerde yok.

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