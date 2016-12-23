Hangi akıllı saatler Android Wear 2.0 güncellemesini alacak?

Akıllı saatler beklendiği üzere yavaş yavaş popülerlik kazanmaya ve kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Bu paralelde şirketler de akıllı saatlere yönelik yatırımlarını yavaş yavaş arttırıyorlar.
Google'ın Android Wear Ürün Müdürü Jeff Chang'in The Verge'e yapmış olduğu açıklamaya göre Google, 2017'nin ilk çeyreğinde iki tane üst seviye akıllı saat duyuracak. Tanıtıldıklarında Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip olacak olan cihazlar, ardından yeni platformun güncellemesini alacaklar.
Öte yandan Chang, gelecek yıl güncellenecek akıllı saatler hakkında da bilgi verdi.
Gelecek yıl Android Wear 2.0 güncellemesini alacak akıllı saatler ise şu şekilde;
Moto 360 Gen 2
Moto 360 Sport
LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
LG Watch Urbane
LG G Watch R
Polar M600
Casio Smart Outdoor Watch
Nixon Mission
Tag Heuer Connected
Fossil Q Wander
Fossil Q Marshal
Fossil Q Founder
Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch
Michael Kors Access Dylan Smartwatch
Huawei Watch
Huawei Watch Ladies
Asus ZenWatch 2
Asus ZenWatch 3
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