Hangi akıllı saatler Android Wear 2.0 güncellemesini alacak?

Akıllı saatler beklendiği üzere yavaş yavaş popülerlik kazanmaya ve kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Bu paralelde şirketler de akıllı saatlere yönelik yatırımlarını yavaş yavaş arttırıyorlar.

Google'ın Android Wear Ürün Müdürü Jeff Chang'in The Verge'e yapmış olduğu açıklamaya göre Google, 2017'nin ilk çeyreğinde iki tane üst seviye akıllı saat duyuracak. Tanıtıldıklarında Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip olacak olan cihazlar, ardından yeni platformun güncellemesini alacaklar.

Öte yandan Chang, gelecek yıl güncellenecek akıllı saatler hakkında da bilgi verdi.

Gelecek yıl Android Wear 2.0 güncellemesini alacak akıllı saatler ise şu şekilde;

Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch

Michael Kors Access Dylan Smartwatch

Huawei Watch

Huawei Watch Ladies

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3