Galaxy Note 7'nin ismi bile uçakta yolculara ecel terleri döktürmeye yetti!

Geçtiğimiz gün San Francisco'dan Boston'a gerçekleşen Virgin America uçuşu esnasında ilginç bir olay yaşandı. Güvenli bir şekilde uçuşuna devam eden yolculardan birisi etraftaki Wi-Fi ağlarını aramak istediğinde 'Samsung Galaxy Note 7' ismiyle karşılaştı.

Patlama haberlerinin tüm dünyada duyulmasının ardından tamamen yasaklanan cihazın uçakta olduğunu düşünen yazılım geliştiricisi olan Lucas Wojciechowski isimli yolcu hemen kabin ekibine haber vermiş. Pilot bu olayın ardından hemen anons yapmış ve hatta uçağı en yakın havalimanına indirmek için rotasını bile değiştirmiş.

Bu esnada 'Galaxy Note 7' Wi-Fi hotspot ismine sahip cihazın sahibinin hemen ortaya çıkması istendi. Aynı zamanda uçaktaki tüm bagajların da aranacağı belirtildi. Bunun ardından yolcu ortaya çıktı ancak işin garip yanı cihaz Galaxy Note 7 değildi. Gelen bilgilere göre şakacı bir yolcu telefonunun Wi-Fi adını 'Galaxy Note 7' yapmış.

Tüm bunlar yaşanırken diğer yolcuların da büyük panik yaptığını belirtelim. Olayın aydınlığa kavuşmasının ardından uçak kendi rotasına geri dönmüş.