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'nin ismi bile ta yolculara ecel terleri döktürmeye yetti!

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 12:17
Etiketler:
uçak uçuş Galaxy Note 7 panik virgin america samsung
Galaxy Note 7'nin ismi bile uçakta yolculara ecel terleri döktürmeye yetti!

6 bin kilometrede uçarken ne görmek istemezsiniz? Mesela bir ' ' Wi-Fi hotspot ismi olabilir mi?

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün San Francisco'dan Boston'a gerçekleşen Virgin America u esnasında ilginç bir olay yaşandı. Güvenli bir şekilde uçuşuna devam eden yolculardan birisi etraftaki Wi-Fi ağlarını aramak istediğinde 'Samsung Galaxy Note 7' ismiyle karşılaştı.

Patlama haberlerinin tüm dünyada duyulmasının ardından tamamen yasaklanan cihazın ta olduğunu düşünen yazılım geliştiricisi olan Lucas Wojciechowski isimli yolcu hemen kabin ekibine haber vermiş. Pilot bu olayın ardından hemen anons yapmış ve hatta uçağı en yakın havalimanına indirmek için rotasını bile değiştirmiş.

Bu esnada '' Wi-Fi hotspot ismine sahip cihazın sahibinin hemen ortaya çıkması istendi. Aynı zamanda uçaktaki tüm bagajların da aranacağı belirtildi. Bunun ardından yolcu ortaya çıktı ancak işin garip yanı cihaz Galaxy Note 7 değildi. Gelen bilgilere göre şakacı bir yolcu telefonunun Wi-Fi adını 'Galaxy Note 7' yapmış.

Tüm bunlar yaşanırken diğer yolcuların da büyük yaptığını belirtelim. Olayın aydınlığa kavuşmasının ardından uçak kendi rotasına geri dönmüş.
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