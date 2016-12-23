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Esnek ve lar için tarih verildi

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 10:41
Etiketler:
esnek ekran katlanabilir ekran akıllı telefon Kolon Industries samsung lg
Esnek ve katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için tarih verildi

Önemli bir üretici sözü edilen yeni teknolojiyle alakalı iinç detaylar verdi.

Hasan Uğur Nayır

Esnek ve lı olan lar, mobil pazarda bir sonraki en önemli gelişme olacak. Bu teknolojiyi geliştirme konusunda büyük rol oynayan 'e göre, üç ya da beş teknoloji şirketi 2018 yılına kadar esnek cihazlar üretiyor olacak. 2019'a kadar bu cihazlar popüler hale gelmeye başlayacak ve Güney Kore akıllı telefon pazarının %20'lik kısmına bu yeni telefonlar hakim olacak.

Kolon Industries iyi güzel söylüyor da, neyin nesidir bu şirket diye soracak olursanız hemen cevabını verelim. larda cam kısmın yerini alacak esnek film için gerekli olan renksiz polyimide üretimini yapabilecek tek şirket. Kolon Industries'in bu üretime yönelik araçları var. Ürünlerini ekran üretiminde başı çeken ve gibi dev üreticilere sunuyor.

Güney Koreli Kolon Industries, katlanabilir cihazların 5 mm'lik bükülme yarıçapına sahip olacağını öngörüyor. Piyasadaki dedikodular ise bükülme yarıçaplarının 1 mm olacağı yönünde. Kolon'un açıklamaları mantıklı, sonuç olarak bu işte kilit bir üretici. Şirketler 5 mm'lik yarıçapı sonraki yıllar içinde daha aşağıya çekecektir.

Kolon tarafından üretilen renksiz polyimide, gelecekteki katlanabilir telefonlarda kullanılacak görünüyor. Koreli şirket ağustos ayında ekran filmi teknolojisinin geliştirilmesine başarılı oldu, 2018'de yaklaşık 100 milyon katlanabilir film üretmeyi planlıyor.
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