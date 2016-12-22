Pokemon Go sonunda Apple Watch'a geldi

Pokemon Go oyunu hiç şüphesiz ki bu yıl mobil dünyanın en iyi oyunlarından birisi. İstatistiksel olarak baktığımızda ise en iyisi. Temmuz ayında piyasaya sunulan bu oyun, her ne kadar ülkemizde resmi olarak yayınlanmasa da genel anlamda hala en çok oynanan oyunlardan.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Apple Watch lansmanında, Pokemon Go'nun Apple Watch uygulamasının 2016 yılının sonlarında çıkacağı duyurulmuştu. Beklenen oldu ve nihayet Pokemon Go oyunu Apple Watch kullanıcıları için yayınlandı.

Tam oyun değil!

Öte yandan oyunun Apple Watch sürümü tahmin edebileceğiniz üzere tam oyun değil. Apple Watch kullanıcıları bu uygulama üzerinden Pokemon yakalayamayacaklar, ancak pokestop'lardan itemleri toplayabilecek ve yakındaki canavarları görebilecekler.