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sonunda Watch'a geldi

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 23:20
Etiketler:
apple apple watch Pokemon Go mobil oyun
Pokemon Go sonunda Apple Watch'a geldi

Uzun bekleyiş sona erdi. Bu yılın en popüler larından sonunda Watch için yayınlandı.

Emre Çetinkaya

Pokemon Go u hiç şüphesiz ki bu yıl dünyanın en iyi oyunlarından birisi. İstatistiksel olarak baktığımızda ise en iyisi. Temmuz ayında piyasaya sunulan bu oyun, her ne kadar ülkemizde resmi olarak yayınlanmasa da genel anlamda hala en çok oynanan oyunlardan.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Apple Watch lansmanında, Pokemon Go'nun Watch uygulamasının 2016 yılının sonlarında çıkacağı duyurulmuştu. Beklenen oldu ve nihayet oyunu kullanıcıları için yayınlandı.

Tam oyun değil!

Öte yandan oyunun Apple Watch sürümü tahmin edebileceğiniz üzere tam oyun değil. Apple Watch kullanıcıları bu uygulama üzerinden Pokemon yakalayamayacaklar, ancak pokestop'lardan itemleri toplayabilecek ve yakındaki canavarları görebilecekler.
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