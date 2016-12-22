LG V20 alana 2647 TL değerinde hediye

LG, yeni telefon modellerinden V20'ye ilgiyi artırmak için yeni bir kampanya başlattı.

Buna göre, eğer LG V20'yi satın alırsanız, telefonun yanında şu ürünlere de ücretsiz sahip olacaksınız:

- B&O H3 kulaklık

- Hi-Fi modül

- 360 Cam

LG, bu tlefonu yalnızca Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunduğunu da ekliyor.

Ve gelelim fiyata. LG V20, ülkemizde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu arada, daha önce 360 Cam kamerayı sitemizde incelemiştik. Performansı hakkında bilgi sahibi olmak için buraya bakabilirsiniz.