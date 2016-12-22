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V20 alana 2647 TL değerinde

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 10:47
Etiketler:
lg 360 CAM kamera inceleme akıllı telefon Turkcell Türk Telekom hediye Hi-Fi kulaklık lg LG V 20
LG V20 alana 2647 TL değerinde hediye

'den V20'nin satışlarını artırmak için yeni bir hamle.

Mahmut Saral

LG, yeni telefon modellerinden V20'ye iiyi artırmak için yeni bir kampanya başlattı.

Buna göre, eğer V20'yi satın alırsanız, telefonun yanında şu ürünlere de ücretsiz sahip olacaksınız:

- B&O H3 kulaklık

- Hi-Fi modül

- 360 Cam

LG, bu tlefonu yalnızca Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunduğunu da ekliyor.

Ve gelelim fiyata. LG V20, ülkemizde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu arada, daha önce 360 Cam kamerayı sitemizde incelemiştik. Performansı hakkında bilgi sahibi olmak için buraya bakabilirsiniz.

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Faruk Faruk

Lg bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa olmaz artık.

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 15:34
bedava bedava

artık millet akıllandı yanındaki hediyeleri ne kadar kullanacak ki 2-3 gün kullan bırak yazık o kadar paraya zaten yakın zamanda 2000 TL altı fiyata düşer :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:58
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