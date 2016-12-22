Ev parasına telefon

Meridian Diamond Edition, premium tasarıma önem verenleri hedefliyor. Titanyum gövdeye, paslanmaz çelik fiziksel klavyeye (diğeri de altın klavyeli) ve elmas mücevherlere sahip ürün, 450 adet olarak üretilecek.

Bu lüks telefonların ön siparişlerinin 26 Aralık 2016 itibarıyla başlayacağını belirtelim ve gelelim fiyat konusuna. Fiyatlar 3 bin dolardan başlayarak 10 bin dolara kadar çıkıyor. Tabii burada tercih edilen materyallerin de fiyata etkisi büyük. İsterseniz sizi buraya alalım.