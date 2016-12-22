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Ev parasına telefon

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 10:59
Etiketler:
Meridian Diamond Edition gresso akıllı telefon mücevher lüks lüks telefon satış fiyatı
Ev parasına telefon

telefon ve aksesuar üreticisi , yeni ürününü görücüye çıkardı.

Mahmut Saral

Meridian Diamond Edition, premium tasarıma önem verenleri hedefliyor. Titanyum gövdeye, paslanmaz çelik fiziksel klavyeye (diğeri de altın klavyeli) ve elmas mücevherlere sahip ürün, 450 adet olarak üretilecek.

Bu telefonların ön siparişlerinin 26 Aralık 2016 itibarıyla başlayacağını belirtelim ve gelelim fiyat konusuna. Fiyatlar 3 bin dolardan başlayarak 10 bin dolara kadar çıkıyor. Tabii burada tercih edilen materyallerin de fiyata etkisi büyük. İsterseniz sizi buraya alalım.

Karşınızda titanyum kaplama akıllı telefon: Gresso Regal R1
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