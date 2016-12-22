Bazı iPhone 7 Plus'ların kameralarında sorunlar var

Reddit'te bazı teknolojiseverler, bir süredir iPhone 7 Plus telefonlarında yaşanan sıkıntılardan söz ediyor.
Kullanıcıların belirttiklerine göre bazı iPhone 7 Plus'ların kameralarında sorun var. Fotoğraf çekmek için kamera açıldığında boş ekran gelebiliyor, fotoğrafların renkleri bozuk görünebiliyor ya da cihaz ısınmamış olmasına rağmen yüksek ısı uyarısı verilip kamera fonksiyonu devre dışı kalabiliyor.
Apple'ın yaşanan bu sorunlar karşısında müşterilerine onarım ya da değişim seçenekleri sunduğu da eklenmiş.
Siz, iPhone 7 Plus telefonunuzda bu tip sorunlarla karşılaştınız mı?
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Video çekimi sonrası kısa bir donma oluyor bir kaç saniye sürüyorcevapla 22.12.2016 22:37
siz iphone sadece arap ülkeleri içinmi tasarladınız.hiç de memnun değilim. 17 bile kendini korumaya aliyor kapaniyor. hiç kimse bu uygulamayı beğenmez bunun yüzünden iphone bir daha almam özellikle kışın hiç işe yaramiyor .soğuta devamlı kapaniyor....cevapla 22.12.2016 21:31
ben rusyadayım çalişmiyorum!ve burada iphone kulanmak çok zor? hava koşulları soğuk ve ben yazın bile hava ısısı 17 iyken bile benim iphone 6 kapatına çok şahit oldum. ve bu uygulamayı hiç beğenmiyorum.. pişman etti iphone aldığıma konuşmarım genelde yarıda kaldı? siz iphone sadece arap ülkelerinemi tasarladınızsanırım!!!!!!!cevapla 22.12.2016 21:20
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