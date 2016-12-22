Bazı iPhone 7 Plus'ların kameralarında sorunlar var

Reddit'te bazı teknolojiseverler, bir süredir iPhone 7 Plus telefonlarında yaşanan sıkıntılardan söz ediyor.

Kullanıcıların belirttiklerine göre bazı iPhone 7 Plus'ların kameralarında sorun var. Fotoğraf çekmek için kamera açıldığında boş ekran gelebiliyor, fotoğrafların renkleri bozuk görünebiliyor ya da cihaz ısınmamış olmasına rağmen yüksek ısı uyarısı verilip kamera fonksiyonu devre dışı kalabiliyor.

Apple'ın yaşanan bu sorunlar karşısında müşterilerine onarım ya da değişim seçenekleri sunduğu da eklenmiş.

Siz, iPhone 7 Plus telefonunuzda bu tip sorunlarla karşılaştınız mı?