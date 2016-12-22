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Bazı 'ların larında lar var

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 17:03 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 17:06
Etiketler:
apple iPhone 7 Plus kamera sorun
Bazı iPhone 7 Plus'ların kameralarında sorunlar var

Sizin başınıza böyle şeyler geldi mi?

Mahmut Saral

Reddit'te bazı teknolojiseverler, bir süredir iPhone 7 Plus telefonlarında yaşanan sıkıntılardan söz ediyor.

Kullanıcıların belirttiklerine göre bazı 'ların kameralarında var. Fotoğraf çekmek için açıldığında boş ekran gelebiliyor, fotoğrafların renkleri bozuk görünebiliyor ya da cihaz ısınmamış olmasına rağmen yüksek ısı uyarısı verilip kamera fonksiyonu devre dışı kalabiliyor.

'ın yaşanan bu sorunlar karşısında müşterilerine onarım ya da değişim seçenekleri sunduğu da eklenmiş.

Siz, iPhone 7 Plus telefonunuzda bu tip sorunlarla karşılaştınız mı?

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Canon Canon

Video çekimi sonrası kısa bir donma oluyor bir kaç saniye sürüyor

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 22:37
murat çarbuğa murat çarbuğa

siz iphone sadece arap ülkeleri içinmi tasarladınız.hiç de memnun değilim. 17 bile kendini korumaya aliyor kapaniyor. hiç kimse bu uygulamayı beğenmez bunun yüzünden iphone bir daha almam özellikle kışın hiç işe yaramiyor .soğuta devamlı kapaniyor....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 21:31
murat murat

ben rusyadayım çalişmiyorum!ve burada iphone kulanmak çok zor? hava koşulları soğuk ve ben yazın bile hava ısısı 17 iyken bile benim iphone 6 kapatına çok şahit oldum. ve bu uygulamayı hiç beğenmiyorum.. pişman etti iphone aldığıma konuşmarım genelde yarıda kaldı? siz iphone sadece arap ülkelerinemi tasarladınızsanırım!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 21:20
ziyaretci ziyaretci

iphone se kral
gerisi bos laf

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 22.12.2016 19:22
rahmi rahmi

gayet iyi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 17:25
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