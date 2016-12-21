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Rapor: , Ferrari kod adlı üst düzey iPhone modeli çıkaracak

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 17:41
Etiketler:
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Rapor: Apple, Ferrari kod adlı üst düzey iPhone modeli çıkaracak

Yeni rapor içeriğinde ilginç detaylar var. Neler olduğuna gelin birlikte bakalım.

Hasan Uğur Nayır

Insider'ın Çinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple gelecek yıl üç iPhone modeli çıkarmayı planlıyor. D20, D21 ve D22 olarak adlandırılan bu telefonlardan, ilk ikisi büyük ihtimalle ve olacaktır. Üçüncüsü de büyük olasılıkla, ekranlı, ekrana entegre edilmiş, kablosuz şarj özelliğine sahip olan üst düzey iPhone olacak. Bildirildiğine göre bu modelin kod adı da Ferrari.

Tedarik zinciri kaynakları Ferrari modelinde dahili kartın kabloyla birbirine bağlı iki parçadan oluşacağını ileri sürüyor. Şöyle ki, ilk devrede A11 sistem çipi ve NAND flaş depolama gibi temel donanım bileşenleri, ikinci devrede ise hücresel bileşenler olacak. Buna ek olarak SIM kart çekmecesi diğer dahili bileşenlere daha fazla yer açmak için ahizenin altına doğru konumlandırılacak. Bu 'dan ödünç alınan bir fikir.

Bu söylentiler daha önce de birkaç kere gündeme getirilmişti. Belki doğru olabilirler, sonuç olarak kesin bir yorumda bulunmak zor. Elimize daha fazla bilgi geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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