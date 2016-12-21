Nexus 6P'de aniden kapanma sorunu başladı!

Hasan Uğur Nayır

iPhone 6s, şarjı daha olmasına rağmen aniden kapanan tek telefon değil. Huawei tarafından üretilen Nexus 6P'de de benzer sorunlar ve hatta neredeyse telefonun %60 şarjı olmasına rağmen cihaz pat diye kapanabiliyor.

Reddit'te yazanlara göre kullanıcılar Android 7.0 güncellemesinden sonra Nexus 6P'de pilde sorunlar yaşamaya başladıklarını belirtiyor. Şarj yüzdesi %10-60 arasında olmasına rağmen telefon anidan kapanıyor. Bazı kullanıcılar hatanın düzelmesi umuduyla Android 6.0'a geri dönüş yapsa bile pil sorununun devam ettiğini dile getirmiş. İlginç bir nokta daha var, soğuk havalarda bu sorun ortaya çıkmış.

Huawei ise Nexus 6P için problemden sorumlu olmadıklarını, donanımsal bir hatanın bulunmadığını açıkladı. Sorunun kaynağı yazılımsal görünüyor. Google herhangi bir açıklama yapmadı. Umarım Google kısa süre içinde bu sorunu düzeltecek bir yama yayınlar.