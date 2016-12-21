Instagram'a sticker ve ‘hands-free’ video özelliği geldi

Her geçen gün yükselişini devam ettiren fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram yeni özelliklerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Snapchat-vari özelliklerle donatılan Instagram'a şimdi yepyeni özellikler eklendi.
Instagram Blog'da duyurulan yeni özelliklerden ilki "sticker"lar. Bu yeni sticker özelliği ile birlikte kullanıcılar hikayelerine stickerlar ekleyebilecekler. Dönemsel stickerların kullanıcıların hikayelerini canlandıracağa benziyor.
Bir diğer özellik ise 'hands-free' olarak tanımlanan özellik. Bu özellik ile birlikte Instagram kullanıcıları video çekerken ellerini kayıt butonuna basılı tutmak zorunda kalmayacaklar. Yalnızca başlatırken ve bitirirken kayıt butonuna dokunmak yeterli olacak.
Öte yandan artık iOS kullanıcıları geçmiş 24 saat içindeki tüm hikayeni tek bir video olarak kaydedebilecek. Bu özellikler son Instagram sürümü (10.3) ile birlikte iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanacak.
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