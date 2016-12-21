Huawei Mate 9, Türkiye'de çıktı. İşte fiyatı!

Çinli Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 9, n11.com'da satışa açıldı. Cihaz 2.829 TL'den satışa sunuluyor.
5.9 inç büyüklüğündeki 2.5D kavisli IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Mate 9, metal kasası ve Leica üretimi çift kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Huawei Mate, gücünü yeni Kirin 960 işlemcisinden alıyor. Dört adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşan Kirin 960, grafik tarafında gerekli olan gücü de ARM Mali-G71 MP8 GPU'dan alıyor.
Telefonda 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve 4000mAh pil, çift sim kart desteği gibi özellikler de bulunuyor.
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Yurtdisindan aldim 1 haftadir kullaniyorum..kusursuzcevapla 22.12.2016 02:13
Yurtdışındaki fiyatı nedir? çok fark varmı arada?cevapla 22.12.2016 13:14
bu telefona pil yetmez.4000 mah. en az 5000 olmalı.cevapla 21.12.2016 12:13
Türk Telekom da olacakmı bu cihaz bilginiz varmı acaba?cevapla 21.12.2016 11:48
telefon çok güzel de artık o kadar çok alternatif var ki 3000 TL gibi bir para bizim ülke koşullarında büyük para 1000-1500 bandında fazlasıyla alternatifi varken!cevapla 21.12.2016 11:20
xiaomi mi 5 ,redmi note, redmi pro lg g4 paralel ithalat o kadar para vermeye gerek yok paran varsa sen bilirsin :)cevapla 22.12.2016 16:57
Fiyat biraz yuksekte 1000 1500 bandinda ne varcevapla 22.12.2016 05:26
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