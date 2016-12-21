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, 'de çıktı. İşte fiyatı!

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 11:14
Etiketler:
huawei Mate 9 türkiye özellikler satış fiyatı teknik özellikler
Huawei Mate 9, Türkiye'de çıktı. İşte fiyatı!

Çinli akıllı telefon üreticisi ’nin uzun süredir gündemden düşmeyen modeli geldi.

Çinli Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 9, n11.com'da satışa açıldı. Cihaz 2.829 TL'den satışa sunuluyor.

5.9 inç büyüklüğündeki 2.5D kavisli IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Mate 9, metal kasası ve Leica üretimi çift kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mate, gücünü yeni Kirin 960 işlemcisinden alıyor. Dört adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşan Kirin 960, grafik tarafında gerekli olan gücü de ARM Mali-G71 MP8 GPU'dan alıyor.

Telefonda 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve 4000mAh pil, çift sim kart desteği gibi de bulunuyor.

Huawei Mate 9 tanıtıldı: Çift Leica kamera, Kirin 960 yonga seti ve fazlası
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Serkan Serkan

Yurtdisindan aldim 1 haftadir kullaniyorum..kusursuz

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 02:13
HÜSAM HÜSAM

Yurtdışındaki fiyatı nedir? çok fark varmı arada?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 13:14
sin sin

bu telefona pil yetmez.4000 mah. en az 5000 olmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır4
cevapla 21.12.2016 12:13
Takipçi Takipçi

Türk Telekom da olacakmı bu cihaz bilginiz varmı acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 21.12.2016 11:48
tekno tekno

telefon çok güzel de artık o kadar çok alternatif var ki 3000 TL gibi bir para bizim ülke koşullarında büyük para 1000-1500 bandında fazlasıyla alternatifi varken!

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evet12
hayır2
cevapla 21.12.2016 11:20
tekno tekno

xiaomi mi 5 ,redmi note, redmi pro lg g4 paralel ithalat o kadar para vermeye gerek yok paran varsa sen bilirsin :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:57
Taner Taner

Fiyat biraz yuksekte 1000 1500 bandinda ne var

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 05:26
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