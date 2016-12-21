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, yeni ürününü tanıtmak için tarih verdi

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:35
Etiketler:
htc
HTC, yeni ürününü tanıtmak için tarih verdi

Belki de yeni bir amiral gemisi modelidir?

Mahmut Saral

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, 12 Ocak'ta yeni bir ürün tanıtımına hazırlanıyor. Firma, şimdiden davetiye gönderimlerine başladı ve davetiyede "for U" ibaresi dikkat çekiyor. "Sizin için" derken acaba neyden bahsediyor? Yeni bir telefon mu, yoksa farklı bir ürün mü?

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

HTC'nin yeni bombası HTC X10 hakkında bilgiler var
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