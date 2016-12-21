HTC, yeni ürününü tanıtmak için tarih verdi

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, 12 Ocak'ta yeni bir ürün tanıtımına hazırlanıyor. Firma, şimdiden davetiye gönderimlerine başladı ve davetiyede "for U" ibaresi dikkat çekiyor. "Sizin için" derken acaba neyden bahsediyor? Yeni bir telefon mu, yoksa farklı bir ürün mü?
Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
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