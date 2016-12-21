Bu kez farklı bir Samsung modeli patladı

Akıllı telefonlar tarafında 2016'nın en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi şüphesiz Galaxy Note 7 modeliydi. Çok şık tasarımı ve dikkat çekici özellikleri bulunan ürün, ne yazık ki pil konusunda sorunluydu ve arka arkaya yaşanan patlamalar sonucunda üretimi ve satışı bitirildi.

Tabii ki baktığımızda diğer üreticilerin telefonlarında da ara ara bu tip sorunlar yaşanabiliyor. Yine de şu sıra Samsung'un karnesi biraz daha fazla zayıfla dolu.

Son gelen bilgiler, bir Samsung Galaxy S6 edge telefonun patladığı yönünde.

Reddit'te ReturnThroughAether nikli bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde telefonuna dair bir kaç fotoğraf paylaştı. Dediğine göre Galaxy S6 edge telefonu, yanındaki masada dururken bir anda patlayarak yanmaya başladı ve bu hale geldi. Bu olayda neyse ki bir yaralanma meydana gelmedi. Kullanıcı, durumu ürün satıcısıyla da konuştuğunu belirtti. Muhtemelen telefonu değiştirilecektir.

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