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'li sayısı 'lileri katladı

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 19:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 19:44
Etiketler:
BTK mobil 4.5G akıllı telefon 3g abone
4,5G'li abone sayısı 3G'lileri katladı

Türkiye'de hizmeti alan sayısı, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 'li abone sayısını katlayarak 45 milyon 736 bine çıktı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 74,5 milyon den 45 milyon 736 bin 402'si, 1 Nisan'da kullanılmaya başlanan, yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan teknolojisini seçti.

Türkiye'de Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan mesafe farkı olmaksızın görüntülü konuşmaya ve yüksek hızda internet erişimine izin veren kullanıcı sayısı, bu yılın üçünce çeyreği itibarıyla 23 milyon 549 bin 215'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu hizmetten 63 milyon 66 bin 580 abone yararlanıyordu.

Mobil internet kullanımı

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 48 milyon 978 bin 66'ya, sadece 4,5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 29 milyon 301 bin 277'ye yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 313 bin 447 terabyte, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 267 bin 742 terabyte olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Ali Ali

Bide çekse sözde 4.5 şehir merkezlerinde var ama şehir merkezini 5km çık Turktelekom ve Vodafone yok...
bu şekilde anlamı da yok şehir merkezinde her türlü girer İnternete 4.5 olmasada olur. Adam gibi tüm Türkiye'de 3g verseler gerisi boş herkesin işi görülür

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.12.2016 22:34
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