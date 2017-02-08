Türk Telekom’dan 2016'da rekor büyüme

2016 yılındaki gelirleri, halka arzdan bu yana yıllık bazda en yüksek büyüme oranı olanileyükseldi.ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom , toplam konsolide grup gelirlerinde şirket öngörülerinden daha güçlü bir şekilde büyüme sağlayarak, yılı rekor seviyede gelir ve üstün operasyonel performans ile tamamladı.

Türk Lirası'nın ABD Doları ve Euro karşısında 2016 yılında yaşadığı değer kaybı ve kur zararları net kar yaratımına olumsuz yansısa da operasyonel olarak Türk Telekom oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Rekor abone ve gelir büyümelerine ek olarak; faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) halka arzdan bu yana rekor seviyesi olan 5,5 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Buna ek olarak, Türk Telekom, 2016 yılında da yatırımlarınd a hız kesmedi ve 3,0 milyar Türk Lirası yatırım gerçekleştirerek Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlamaya devam etti.

Türk Telekom'dan güçlü operasyonel sonuçlar: Rekor abone sayısı artışı

Türk Telekom güçlü operasyonel sonuçlar kaydettiği bir yılı daha geride bırakarak, 2016 yılında 1,5 milyonluk, halka arzdan bu yana rekor seviyedeki net abone kazanımı ile 38,9 milyona ulaştı. Geniş bant abone tabanı da halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 milyona yükseldi. Fiber abone sayısı, yılsonunda 2 milyonu aşan Türk Telekom'un fiber uzunluğu 228 bin kilometre, fiber hane kapsama rakamı da 13,9 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin mobil abone tabanı da 2015'teki güçlü 932 bin abone kazanımının ardından 2016'da 1,3 milyon artış ile 18,6 milyona yükseldi. Bir yıl önce yüzde 66 seviyesindeki akıllı telefon penetrasyonu ise 2016 yılsonunda yüzde 75'e yükseldi.

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul (Boulos H.B.) Doany 2016 yılsonu sonuçları hakkında şöyle konuştu:

Sektörün lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi pozisyonumuzu güçlendirdiğimiz, Türk Telekom tarihinde çok önemli gelişmeler kaydettiğimiz 2016 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçları sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2016 yılına Türkiye'nin en büyük marka birleşmesini kaydederek başladık ve mobil, internet, telefon, TV ve yenilikçi dijital hizmetlerimizi tek mağazadan müşterilerimize sunar hale geldik. Grup içi güçlerimizi ve hizmetlerimizi bir araya getirerek yakaladığımız bu sinerji, 2016 sonuçlarımıza da başarılı bir şekilde yansıdı.

Tek marka çatısı altında birleştirdiğimiz altyapımız, satış kanallarımız ve katma değerli servislerimiz sayesinde mükemmel operasyonel sonuçlar elde ettik. 2008'deki halka arzdan bu yana rekor yıllık abone kazanımı ve rekor yıllık gelir büyümesi elde ettik. Abone sayımız 38,9 milyona, gelirlerimiz 16,1 milyar Türk Lirası'na ulaştı.

2016 mobil operasyonlarımız açısından da müşterilerimizin hayatını önemli ölçüde etkileyen dönüm noktası niteliğinde bir yıl oldu. 900MHz frekansını hızla yaygınlaştırarak 3G hizmetlerinin kapalı alanlarda güçlenmesini sağladık ve LTE hizmetlerini kaliteli şekilde verebilmek için gerekli en önemli frekansları almamızın da etkisi ile LTE dönemine güçlü bir giriş yaptık. Şebeke kalitemizi yükseltmemiz sayesinde müşterilerimizin bilgiye erişimlerini kolaylaştırdık, hayatlarına hız kattık. Artan hızlarla birlikte veri tüketimi büyümesi önemli oranda artış gösterdi.

2016 sonu itibari ile akıllı telefon kullanıcılarımızın yüzde 53'ü LTE uyumlu telefon kullanıyor. LTE kullanıcılarının aylık ortalama mobil veri kullanımı da 3,9 GB'ye yükselmiş durumda. Müşterilerimize sunduğumuz değerlerin artmasından memnuniyet duyuyoruz.

Aynı şekilde, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşan yaygın fiber ağımızın 228 bin kilometre uzunluğa, 13,9 milyon haneye ve hane halkının yüzde 60'ına erişmesinden gurur duyuyoruz. Buna ek olarak, Türk Telekom'un gücünü altyapıdan üstyapı hizmetlerine taşımak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilk örnekleri olarak Türkiye'nin en sevilen online dijital müzik platformu Türk Telekom Müzik, UEFA yayın haklarına sahip TV platformumuz Tivibu, lider dijital oyun platformumuz Playstore ve Türkiye'nin lider online eğitim destek hizmetleri Vitamin'i gösterebiliriz.

Müşterilerimize en kaliteli ürün portföyünü, daha kapsamlı ürün ve hizmet paketlerini sunmaya ve müşterilerimizi çapraz satışlar yoluyla farklı ürün ve hizmetlerden de faydalandırmaya devam edeceğiz. Türk Telekom olarak, her zaman insan odaklı çalışıyoruz. Bu vizyonumuzdan hareketle de Türkiye'nin her bir köşesindeki kullanıcının ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik teknolojik ürün ve hizmetler sunmaya öncelik veriyoruz. Son derece geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin 81 iline yayılmış bölge müdürlüklerimiz aracılığı ile tüm müşteri segmentlerine daha yakından dokunup onlara benzersiz bir değer yaratma konusunda durmaksızın çalışacağız.

Bunlara ek olarak, Türkiye'nin küresel teknoloji devleri arasında yer alması ve ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için proaktif bir şekilde adım atmaya devam ediyoruz. İştirakimiz Argela tarafından ABD Marka ve Patent Ofisine yaptığımız 28 patent başvurusu ile 5G ve ilgili teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesine öncülük ediyor, Türkiye'yi 5G ve ileri mobil teknolojilerini geliştirip ihraç eden ülkeler ligine sokmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca, Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen Sağlık Kampüsleri Projesi'nde yer alarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Proje kapsamında iştiraklerimiz İnnova ve Assistt ile veri merkezinden bilgi yönetim sistemi uygulama ve entegrasyonuna ve çağrı merkezi hizmetlerine kadar birçok alanda ürün ve servisler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde iştiraklerimizi daha da güçlendirerek, alanında lider olmalarını sağlayacağız.

Son fakat aynı derecede önemli hususlardan biri de, 2016'nın sonlarına doğru, daha iyi operasyonel çeviklik ve daha sade bir yapı altında faaliyet göstermemizi sağlayacak olan organizasyonel değişikliklerimiz oldu. Yeni yapıda organizasyonun diğer kademelerine de genişleyecek şekilde üst düzey pozisyonlarımızı sadeleştirdik. Amacımız ortak operasyonların sinerjilerinden maksimum fayda sağlamak ve icraatı güçlendirmek, bunu yaparken de mevcut pazar segmentasyon yapısını, diğer bir deyişle Bireysel ve Kurumsal Müşteri segmentasyonunu korumak. Yeni organizasyonun, şirketi bir sonraki pazar aşamalarına hazırlamada oldukça etkili olacağına inanıyorum.

Tüm çalışanlarımıza 2016 yılındaki katkıları ve emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde entegre yapımızdan aldığımız güçle paydaşlarımıza değer yaratmak için yeni verimlilik alanları keşfedip uygulamaya devam edeceğiz.