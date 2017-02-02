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Dünyanın i değişti, , 'ı geçti!

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 12:27
Etiketler:
apple kurumsal google en değerli şirket brand finance
Dünyanın en değerli şirketi değişti, Google, Apple'ı geçti!

artık dünyanın i değil. Uzun süre bu listede zirvede yer alan Apple, yerini 'a kaptırdı.

Emre Çetinkaya

Apple geçtiğimiz gün açıkladığı finansal sonuçlarında gelir ve iPhone satışı anlamında rekor kırmış ve adeta rakiplerine göz dağı vermişti. Ancak görünüşe göre 'ın son çeyrekteki performansı Brand Finance'ın "dünyanın i" listesinde Google'a geçilmemek için yeterli olmamış.

2017 yılı Global 500 adlı rapora göre , geçen yıla göre marka değerini %24 arttırdı ve 109,5 milyar dolara yükseltti. Apple'ın marka değeri ise yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara düşmüş. Böylece artık dünyanın en değerli şirketi Google oldu.

6 yıldır zirvedeydi

Öte yandan Apple bu listede 6 yıldır zirvede yer alıyordu ve yıllar sonra ilk kez zirveden inmiş oldu. Ayrıca raporda Apple'ın sadık müşterilerinin şirkete olan güveninin azaldığı ifadeleri dikkat çekti.

Bu iki şirketi sırasıyla Amazon, at&t ve Microsoft izledi.

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Mustafa Mustafa

Apple uygulamış olduğu yüksek fiyat politikası ile bu alandaki liderliğini kaybetmiştir diye düşünüyorum.. Google ise sürekli yeni çalışmalar yapıyor ve Apple'a göre daha çok müşteri odaklı çalışmalar yapıyor ve bu da haliyle Google şirketini Apple'ın önüne geçirdi tabii ki ekonomide değişkenler mevcuttur ama bana göre Apple şirket politikalarında bir dizi değişiklikler yapmalı mesela yüksek fiyat politikasını biraz gevşetmeli ve daha çok müşteri odaklı çalışmalar yapmalı..

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cevapla 02.02.2017 15:56
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