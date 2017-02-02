Dünyanın en değerli şirketi değişti, Google, Apple'ı geçti!

Apple geçtiğimiz gün açıkladığı finansal sonuçlarında gelir ve iPhone satışı anlamında rekor kırmış ve adeta rakiplerine göz dağı vermişti. Ancak görünüşe göre Apple'ın son çeyrekteki performansı Brand Finance'ın "dünyanın en değerli şirketi" listesinde Google'a geçilmemek için yeterli olmamış.

2017 yılı Global 500 adlı rapora göre Google, geçen yıla göre marka değerini %24 arttırdı ve 109,5 milyar dolara yükseltti. Apple'ın marka değeri ise yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara düşmüş. Böylece artık dünyanın en değerli şirketi Google oldu.

6 yıldır zirvedeydi

Öte yandan Apple bu listede 6 yıldır zirvede yer alıyordu ve yıllar sonra ilk kez zirveden inmiş oldu. Ayrıca raporda Apple'ın sadık müşterilerinin şirkete olan güveninin azaldığı ifadeleri dikkat çekti.

Bu iki şirketi sırasıyla Amazon, at&t ve Microsoft izledi.

Apple'ın marka değerinde gerilemesini ve Google'a geçilmesini nasıl yorumluyorsunuz?