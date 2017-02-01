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Motors'un ismi değişti!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 23:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 00:06
Etiketler:
Tesla tesla motors elon musk isim değişikliği kurumsal
Tesla Motors'un ismi değişti!

Motors bugün adını resmen değiştirdi. Evet hazırsanız şirketin yeni adını söyleyelim, Tesla!

Emre Çetinkaya

'ın SpaceX ile birlikte kurucusu konumunda olduğu bir diğer şirket olan Tesla Motors, bugün ne gitti.

CNBC'de yer alan habere göre Motors'un resmi adı bugün itibarıyla değişti. Şirketin yeni ismi ise "Tesla" oldu. Aslına bakarsanız birçok kişi şirketin resmi adını zaten Tesla olarak biliyordu. Bu yüzden isim değişikliğinin şirketi hiç etkilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan bu tarz isim değişikliklerini teknoloji dünyasında daha önce de görmüştük. Mesela "Dell Computer Corporation.", "The Nintendo Playing Card Co." ve "Apple Computer" isimleri yıllar önce "Dell", "Nintendo" ve "Apple"a dönüşmüştü.
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