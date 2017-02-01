Tesla Motors'un ismi değişti!

Elon Musk'ın SpaceX ile birlikte kurucusu konumunda olduğu bir diğer şirket olan Tesla Motors, bugün isim değişikliğine gitti.

CNBC'de yer alan habere göre Tesla Motors'un resmi adı bugün itibarıyla değişti. Şirketin yeni ismi ise "Tesla" oldu. Aslına bakarsanız birçok kişi şirketin resmi adını zaten Tesla olarak biliyordu. Bu yüzden isim değişikliğinin şirketi hiç etkilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan bu tarz isim değişikliklerini teknoloji dünyasında daha önce de görmüştük. Mesela "Dell Computer Corporation.", "The Nintendo Playing Card Co." ve "Apple Computer" isimleri yıllar önce "Dell", "Nintendo" ve "Apple"a dönüşmüştü.