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'te işler yolunda değil, lar olacak

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 01:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 02:08
Etiketler:
Fitbit kurumsal işten çıkarma akıllı saat
Fitbit'te işler yolunda değil, işten çıkarmalar olacak

Aktivite takip cihazlarıyla adından söz ettiren , iş gücünün %6'sına denk gelen 110 işçiyi işten çıkarıyor.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sunduğu aktivite takip cihazlarıyla adından söz ettiren ve 2016'nın sonunda ise Pebble'ı bünyesine katarak büyüyen Fitbit'te işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Şirketten yapılan açıklamalara göre 2016 yılı son çeyreğinde finansal rakamlar beklentilerin altında kaldı. Bu da şirketin maliyetlerde tasarrufa gitme kararı almasına sebep olmuş. Hemen her şirket gibi Fitbit de maliyetleri azaltma konusunda ilk olarak lara başvuruyor.

Belirtilene göre , küresel iş gücünün %6'sına denk gelen 110 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Öte yandan geçtiğimiz üç ayda Fitbit, toplam 6.5 milyon cihaz satmış ve 580 milyon dolar gelir elde etmiş. Ancak beklentiler 725-750 milyon dolar civarındaydı. Yani şirket son çeyrekte beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bakalım önümüzdeki aylarda bu gidişat değişecek mi?
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