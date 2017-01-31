Fitbit'te işler yolunda değil, işten çıkarmalar olacak

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sunduğu aktivite takip cihazlarıyla adından söz ettiren ve 2016'nın sonunda ise Pebble'ı bünyesine katarak büyüyen Fitbit'te işler yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Şirketten yapılan açıklamalara göre 2016 yılı son çeyreğinde finansal rakamlar beklentilerin altında kaldı. Bu da şirketin maliyetlerde tasarrufa gitme kararı almasına sebep olmuş. Hemen her şirket gibi Fitbit de maliyetleri azaltma konusunda ilk olarak işten çıkarmalara başvuruyor.

Belirtilene göre Fitbit, küresel iş gücünün %6'sına denk gelen 110 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Öte yandan geçtiğimiz üç ayda Fitbit, toplam 6.5 milyon cihaz satmış ve 580 milyon dolar gelir elde etmiş. Ancak beklentiler 725-750 milyon dolar civarındaydı. Yani şirket son çeyrekte beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bakalım önümüzdeki aylarda bu gidişat değişecek mi?