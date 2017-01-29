Vodafone Türkiye'den 2016'da 125 patent başvurusu

Vodafone Türkiye, global inovasyon şirketi OKSİJEN aracılığıyla yenilikçi mobil ve sabit iletişim teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Vodafone Grubu'nun ortaklıklarıyla birlikte 26 ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için teknoloji üreten ve Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç eden OKSİJEN, 2016 yılında geliştirdiği buluşlarla Türk Patent Enstitüsü'ne 125 patent başvurusu gerçekleştirerek rekorunu tazeledi.

Yaptığı başvurularda; Lokasyon Tabanlı Servisler, Mesajlaşma, Makinelerarası İletişim, Mobil Finansal Servisler, Mobil Şebekeler, Bireysel ve Kurumsal Mobil Uygulama ve Servisler kategorilerinde yapıldı.

Vodafone Türkiye çatısı altında OKSİJEN adıyla faaliyet gösteren Vodafone Teknoloji, 2015 yılında gerçekleştirdiği 78 patent başvurusuyla, TPE tarafından verilen Türk Patent Ödülleri'nde, Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan 5'inci şirket ve 'Patent' kategorisinde en iyi çıkış yapan 2'nci firma olarak 2 ödül birden kazanmıştı.

Ekşioğlu: "Türkiye'nin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Vodafone Türkiye'nin Global İnovasyon Merkezi OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, şunları söyledi: "Oksijen olarak, bilgi niteliğindeki fikrin önemli bir şirket varlığı olduğuna inanan Vodafone Türkiye çatısı altında teknoloji üretirken global birikimimizi kullanıyor ve yine global müşterilerimize en yeni mobil teknolojileri sunmaya çalışıyoruz. Bu varlığımızdan elde ettiğimiz getirileri artırmak amacıyla bilgi ve birikimlerimizi daha iyi bir şekilde değerlendirmenin yollarını arıyoruz. Bu kapsamda, Vodafone'un 'Fikir Hakları Stratejisi' doğrultusunda, buluşların tespit edilmesi ve uygun bulunması durumunda patent başvurusu yapılması gibi çeşitli yollarla önemli bilgi varlıklarımızı tespit ediyor ve koruyoruz. Fikir hakkının şirketimize sağladığı değere ve katkıya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, yeni buluşların yaratılmasını destekliyor ve Vodafone Türkiye'nin Global İnovasyon Merkezi OKSİJEN'e ait patent başvuruları yaparak bu değerli fikirlerin korunmasını sağlıyoruz. 2016 yılında yaptığımız 125 patent başvurumuzla kendi rekorumuzu kırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonu çerçevesinde ülkemizin bir teknoloji üretim merkezi olması yolunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Vodafone'un tüm operasyonları içinde "Global İnovasyon Merkezi" seçilen OKSİJEN, Vodafone Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak bir yandan Türkiye'de mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, bir yandan da uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine katkıda bulunuyor. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te çalışmalarını yürüten OKSİJEN, ağırlıklı olarak Lokasyon Bazlı Servisler, Kurumsal ve Bireysel Çözümler, Akıllı İletişim Çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış mekân konumlandırma teknolojilerinden makinelerarası iletişime, mobil ticaretten yakınsamaya kadar geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiriyor.