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, 'den çekiliyor mu? Cevap net!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 10:51
Etiketler:
lg lg türkiye MWC 2017 türkiye
LG, Türkiye'den çekiliyor mu? Cevap net!

Bir dönem var olan söylentiler, son günlerde yine hortladı.

Mahmut Saral

Güney Koreli teknoloji devi LG, ülkemizde faaliyet gösteren en önemli markalardan bir tanesi. Bundan birkaç ay önce, "LG'nin Türkiye pazarından çekilebileceği" yönünde söylentiler yayılmış, ardından da yetkililerden yalanlama gelmişti. Yapılan açıklama metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Görünüşe göre bu açıklamaya rağmen son günlerde bu söylentiler yine hortladı. Özellikle LG Türkiye'nin Facebook sayfasında birçok teknolojisever tarafından yönetilen "Kapanıyor musunuz?", "Artık LG ürünlerinin Türkiye'de satılmayacağı yönünde duyum aldık, ne derece doğru?" gibi birçok soru var.

Bu sorulara 'nin cevabı ise gayet net. Bu söylemler doğru değil ve LG, Türkiye'deki çalışmalarına devam ediyor.

Zaten , dün bir bülten yayınlayarak MWC 2017'nin bir gün öncesinde tanıtılacak yeni ürün hakkında ilk bilgileri paylaşmıştı.

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