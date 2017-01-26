LG son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı, LG G5 etkiledi

LG Electronics (LG) yaptığı açıklamayla 2016 yılının tamamı ve dördüncü çeyrek dönemine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre LG, 2016 yılında beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri ve ev eğlence bölümlerinin güçlü performansı sayesinde 2015'e oranla yüzde 12.2'lik bir artışla 1.16 milyar dolarlık işletme kârı elde etti. Tüm 2016 ele alındığında ise LG'nin elde ettiği gelirlerinin 47.92 milyar dolar ve net gelirlerinin ise 109.31 milyon dolar olduğu açıklandı.

2016 yılının dördüncü çeyrek dönemindeki satışların ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 11.7 ve geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 1.5 oranında artışla 12.79 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri ve LG Ev Eğlence bölümleri ise 2016 yılındaki en güçlü işletme kârı rakamlarını açıkladı. Otomotiv bileşenleri ve mobil iletişim bölümlerindeki kayıplardan dolayı 223,98 milyon dolarlık daralma gerçekleşti.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri tüm 2016 yılı için 14.92 milyar dolar, 2016 dördüncü çeyrek dönemi için de 3.50 milyar dolarlık gelir bildirdi. Bu rakamlar geçen yıla göre yüzde 5.6'lık bir artışa denk gelirken, özellikle Kore ve Kuzey Amerika pazarlarındaki TWINWash çamaşır makineleri ve Pratik Kapı buzdolaplarının giderek popülerleşmesiyle güçlenen satış rakamları bu artışta önemli bir rol oynadı. 2015 yılına oranla yüzde 36 artışla 1.15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen işletme geliri ise tüm LG bölümleri arasındaki en yüksek rakam olarak öne çıktı.

LG Ev Eğlence Bölümü tarafından açıklanan 2016 dördüncü çeyrek dönem verilerine göre LG OLED ve 4K Ultra HD TV'lerin Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarındaki güçlü satış performansıyla birlikte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15.7'lik bir artışla 4.15 milyar dolarlık gelir elde edildi. Tüm yılın operasyon kârı rakamlarına bakıldığında ise, 1.07 milyar dolara ulaşan sonuçlar ise bugüne kadar LG Ev Eğlence Bölümü tarihindeki en yüksek performans olarak öne çıktı. Aynı zamanda 2016 yılında elde edilen 15.08 milyar dolarlık gelir ise tüm LG bölümleri arasındaki en yükseği oldu. LG, CES 2017'de tanıtılan ödüllü LG SIGNATURE OLED TV W7 serisi ve genişletilmiş LG OLED TV ürün ailesi ile premium TV alanındaki liderliğini sürdürecek.

LG Mobil İletişim Bölümü ise 2016'nın dördüncü çeyreğinde LG V20 amiral gemisi akıllı telefonun elde ettiği güçlü satış performansıyla birlikte 2.51 milyar dolarlık gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15.4'lük bir artış elde etti. Karlılık seviyesi ise yüksek seviyede pazar yatırımları ve LG G5'in satışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle yavaşladı. Karlılığın 2017'nin ikinci çeyrek döneminde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması planlanan yeni G Serisi telefonun yanı sıra orta segmente hitap eden yeni akıllı telefon modellerinin de yardımıyla yükselişe geçmesi ve 2017'de LG Mobil iletişim Bölümü'nün pazardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü ise geçen yıla göre yüzde 51'lik artışla 2.40 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı. Dördüncü çeyrek gelirleri ise elektrikli otomotiv bileşenleri ve bilgi-eğlence sistemlerindeki başarı sayesinde geçen yıla oranla yüzde 66.4'lük artışla 749.2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016'nın her çeyrek döneminde artan gelirlerin yanında Ar-Ge alanında yapılan yoğun yatırımlar kârlılıkta daralmaya neden oldu. LG'nin de geliştiricisi olduğu Chevrolet Bolt model elektrikli aracın üretimiyle birlikte otomotiv bilgi-eğlence ve güvenlik sistemleri gibi entegre elektronik sistemlere yönelik artan talep sayesinde LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü 2017 yılında üretim rekabeti konusunda oldukça güçlenecek.