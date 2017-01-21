| Üye ol | 21 Ocak 2017,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'dan 'a 1 milyar dolarlık !

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 21.01.2017, 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 10:35
Etiketler:
qualcomm apple dava mahkeme ceza
Apple'dan Qualcomm'a 1 milyar dolarlık dava!

Teknoloji devi 'ın, tedarikçisi 'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat sı açtığı bildirildi.

Teknoloji devi Apple'ın, tedarikçisi Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı bildirildi.

'dan yapılan açıklamada, şirketin akıllı telefon modeli olan iPhone'un içindeki çipleri üreten Qualcomm adlı Amerikalı şirketin, söz konusu çip teknolojisini sağlama karşılığında Apple'dan "haksız yere telif ücreti payı talebinde bulunduğu" belirtildi.

İlgili: Avrupa Birliği, batarya firmalarına kartel cezası kesti

Açıklamada, Apple'ın anlaşması bulunan diğer teknoloji şirketlerinin patent ücretleriyle karşılaştırıldığında 'un hepsinin toplamından 5 kat daha fazla lisans ücreti talep ettiği vurgulandı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da geçen salı günü, Qualcomm'un antitröst yasaları çiğnediğini iddia ederek şirketi tekelcilikle suçlamış ve söz konusu faaliyetlerini durdurması talebiyle açmıştı.

FTC'den yapılan açıklamada, Qualcomm'un rakiplerini engelleyerek iPhone telefonlara çip tedarikinde tekel oluşturduğu, ayrıca Apple'ın diğer çip üreticileriyle anlaşmaya varmasını da engellediği kaydedilmişti.

Ayrıca Qualcomm, geçen aralık ayında Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından tekelcilik karşıtı kanunları ihlal ettiği iddiasıyla yaklaşık 850 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Komisyonun iddiasında, Qualcomm'un cep telefonu üreticisi firmalarla adil olmayan patent anlaşmaları yaptığı ve firmaların anlaşma şartlarını kabul etmemesi durumunda bu şirketlere çip tedarik etmeyi reddettiğine yer verilmişti.

İddiaları kabul etmeyen ve söz konusu para sını ödemeyi reddeden Qualcomm, komisyonun kararını Güney Kore Yüksek sine taşıyacağını duyurmuştu.

Cep telefonlarının iletişim sağlayıcı operatörlere bağlanarak kullanıcıların telefonda konuşmasını sağlayan çipleri üreten Qualcomm, Apple dışında ABD'nin en büyük operatörü Verizon'ın CDMA teknolojisiyle uyumlu cep telefonlarındaki çiplerin de en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Kurumsal Toplam kayıt: 1888
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın