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'ın kapanan üretim tesisine ne olacak?

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 10:43
Etiketler:
apple Mesa GT Advanced Technology GT Advanced icloud
Apple'ın kapanan üretim tesisine ne olacak?

Fabrikanın kaderi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Federal Register tarafından kaydedilen ve Business Insider tarafından da yayınlanan rapora göre, 'ın Arizona'daki safir üretim tesisinde, artık şirket için sunucu montajı yapılacak. Fabrikanın içinde bu yüzden bir bölümün yeniden tasarlanacağı belirtildi.

Apple tüketici elektroniği için gümrük masraflarından muaf özel bölgede bazı bileşenleri üretme yetkisine sahip, ancak fabrikada üretim yapılması için Dış Ticaret Bölge Kurulu'ndan onay bekliyor. Apple'ın sunucuları, veri merkezlerinde üretilip, test ediliyor. Ancak şirket, sunucuların Arizona'daki tesiste yapılandırmak istiyor.

Arizona, 'da bulunan tesiste , safir üretimi yapıyordu. Aslında Apple, tesisi 'a kiralamıştı. Fakat GT Advanced, beklenmedik şekilde iflas başvurusu yaptı ve tesis kapandı. Borçların bir kısmı fabrika içindeki safir üretim ekipmanlarının satılmasıyla kapandı. Ekipmanlar satılsa da, Apple, tesisi elinde tuttu.

Apple, Mesa tesisini şu anda yedeklerini depolamak, sunmak ve dijital içerik barındırmak için 2 milyar dolarlık küresel komuta merkezi olarak kullanıyor.
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