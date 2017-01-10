Snapchat, yönetim merkezi olarak Londra'yı seçti

Mesajlaşma uygulaması Snapchat uluslararası operasyonlarının yönetim merkezi olarak İngiltere'nin başkenti Londra'yı seçtiğini açıkladı.

Günlük yaklaşık 150 milyon kullanıcıya sahip olan Snapchat'ten yapılan açıklamada İngiltere'nin güçlü ve yaratıcı endüstrisi ile küresel işletmeler için mükemmel bir yer olduğunu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Snap Group Genel Müdürü Claire Valoti, "İngiltere'nin yaratıcı endüstrilerine güveniyoruz. Reklam aldığımız müşterilerimiz ve kullanıcılarımızın yaklaşık 10 milyonu İngiltere'de. Şimdiden İngiltere'de yetenekli insanları işe almaya başladık." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ay hazır yemek zinciri McDonalds da ABD dışındaki küresel operasyonlarının vergi kayıt merkezinin Lüksemburg'dan Londra'ya taşınmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Geçen yılın kasım ayında Google Grubunun Üst Yöneticisi Sundar Pichai, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Londra'daki yeni yönetim merkezi için toplamda 1 milyar sterlinlik yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA