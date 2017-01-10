Samsung bu sene 100 milyon Galaxy J satmak istiyor!

Samsung'un bu sene 60 milyon Galaxy S8 satmak istediği ortaya çıkmıştı. Bu tabii ki üst düzey telefon için söylenen rakam. Peki orta ve alt segmentte Samsung'un hedefi nedir? İşte bu soruya da bir cevap geldi.
The Investor sitesinin taptaze raporuna göre Samsung, 2017'de 20 milyon Galaxy A, 100 milyon Galaxy J satmak istiyor.
Bu bilgiler sözde "Konuyla ilgili brifing almış biri" tarafından açıklanmış. Sonuç olarak kaynak isimsiz. Yani işin içinde yine spekülasyonlar var. Yine de Galaxy J serisinin Hindistan ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda sağlam satış başarısına sahip olduğunu da belirtelim.
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evet samsung yeni bir çağ bile başlata bilir mesela Galaxy j yi 400 500 tele yaparsa herkez almaya başlar ve telelefon markaları kıskanarak kendi telefonlarını zararına satmaya başlarlar siz aslında kây yapmadan zarara uramadan satarsanız iyi olur hem siz için hemde geleceyiniz için insanlar ve dünya için çok iyi olur okudunuz için teşekkürler
Galaxy a serisini uygun fiyatlı yapsalar 50 milyondan fazla satar ama nerdee ?cevapla 10.01.2017 21:20
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