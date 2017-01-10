Samsung bu sene 100 milyon Galaxy J satmak istiyor!

Hasan Uğur Nayır

Samsung'un bu sene 60 milyon Galaxy S8 satmak istediği ortaya çıkmıştı. Bu tabii ki üst düzey telefon için söylenen rakam. Peki orta ve alt segmentte Samsung'un hedefi nedir? İşte bu soruya da bir cevap geldi.

The Investor sitesinin taptaze raporuna göre Samsung, 2017'de 20 milyon Galaxy A, 100 milyon Galaxy J satmak istiyor.

Bu bilgiler sözde "Konuyla ilgili brifing almış biri" tarafından açıklanmış. Sonuç olarak kaynak isimsiz. Yani işin içinde yine spekülasyonlar var. Yine de Galaxy J serisinin Hindistan ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda sağlam satış başarısına sahip olduğunu da belirtelim.