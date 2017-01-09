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, 'un merkezine girecek!

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 13:54
Etiketler:
apple apple store samsung güney kore Seul
Apple, Samsung'un merkezine girecek!

Cupertino'lu şirketin planları nedir? İşte detaylar...

Hasan Uğur Nayır

, 'un anavatanına çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Reuters'in haberine göre şirket 'de perakende mağaza açmayı planlıyor. Reuters'e konuşan bir Apple sözcüsü, olayı doğrularken, mağazanın açılışı yüzünden heyecanlı olduklarını söyledi.

Bununla birlikte, Seul'deki 'un nerede olacağı ya da ne zaman açılacağı hakkında herhangi bir detay verilmedi. Apple'ın web sitesinde mağaza ve işletme müdürü dahil olmak üzere birçok iş ilanı var, ancak bu ilanlarda da mağazayla ilgili bilgi yazmıyor.

Ne olursa olsun, Apple Store'un Seul'de açılması ilginç bir hamle olacak. İki şirket rakip olsa da, tedarik konusunda ise önemli iş birlikleri var.
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