Apple, Samsung'un merkezine girecek!

Hasan Uğur Nayır

Apple, Samsung'un anavatanına çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Reuters'in haberine göre şirket Seul'de perakende mağaza açmayı planlıyor. Reuters'e konuşan bir Apple sözcüsü, olayı doğrularken, mağazanın açılışı yüzünden heyecanlı olduklarını söyledi.

Bununla birlikte, Seul'deki Apple Store'un nerede olacağı ya da ne zaman açılacağı hakkında herhangi bir detay verilmedi. Apple'ın web sitesinde mağaza ve işletme müdürü dahil olmak üzere birçok iş ilanı var, ancak bu ilanlarda da mağazayla ilgili bilgi yazmıyor.

Ne olursa olsun, Apple Store'un Seul'de açılması ilginç bir hamle olacak. İki şirket rakip olsa da, tedarik konusunda ise önemli iş birlikleri var.