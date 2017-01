CES 2017: Sony en yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Bu yıl Sony'nin CES 2017 standında şirketin en yeni ürünleri ve girişimleri sergileniyor. Sony standının odak noktasında ağırlıklı olarak HDR (High Dynamic Range = Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisiyle görüntü kalitesi çıtasını önemli oranda yükselten ürünler yer alıyor. Standın ziyaretçileri, Sony'nin 4K HDR TV'lerinden ve ayrıntılı, üç boyutlu işitsel özellikler sunan ses donanımdan kameralara, projeksiyon cihazları ve oyun konsollarına kadar birçok ürünü görebilecek. Ziyaretçiler, talep ettikleri şekilde, eğlence içeriğinin keyfini çıkarabileceği ve heyecan duyabilecekleri yolları genişletecek şekilde tasarlanan Sony'nin geniş ürün yelpazesiyle uygulamalı bir deneyim yaşayacak.

4 Ocak Çarşamba günü düzenlenen Sony basın toplantısında Sony Corporation Başkanı ve CEO'su Kazuo Hirai, izleyicilere Sony'nin ilk 4K BRAVIA OLED TV serisi olan A1E serisinin görücüye çıkarılmasıyla başlayıp giderek genişleyen HDR-destekli ürünleri ve ilgili içerik dünyasını tanıttı. Kazuo Hirai daha sonra, Sony'nin tüketici elektroniği alanıyla ilgili olanaklarını genişletmeyi amaçlayan girişimlerinin yanı sıra şirketin, müşterilerin gündelik yaşamlarını zenginleştirip onlara ilham veren ve meraklarını karşılayan geniş ürün yelpazesine değindi.

Sergilenen Prototipler ve Temel Ürünler

Ev Eğlence ve Ses Sistemleri

Müşterilere gerçek yaşama daha yakın izleme deneyimleri sağlamak amacıyla, içeriğinin yanı sıra görsel ve işitsel ürünlerine de teknolojiyi entegre eden Sony, HDR'ın popülerleşmesinde itici bir güç olmuştur.

BRAVIA OLED'in yeni A1E serisi, Sony'nin amiral gemisi olan Z9D serisinde öne çıkan 4K HDR işlemci X1 Extreme gibi Sony'nin eşsiz görüntü kalitesi sunan teknolojisinin en iyi örneklerini bir araya getiriyor. 4K HDR içeriğinin görsel çekiciliğini vurgulayan X1 Extreme, gerçek dünya görsellerini daha yakın bir şekilde yakalayan derin siyahları ve parlaklığı üretiyor ve kendinden ışık yayan OLED panellerin tam potansiyelini dışarı çıkarabiliyor. A1E serisi aynı zamanda Sony'nin, görüntüyü titreştiren ve sesin doğrudan TV ekranından çıkarılmasını sağlayan Acoustic Surface (Akustik Yüzey) teknolojisiyle de donatıldı. Bu seri, genellikle ekranın dış çevresine yerleştirilmiş olan hoparlörleri bertaraf ederek, hoparlörsüz ve stantsız bir görüntü sunuyor. Ses ekrandan yayıldığı için görüntü ve ses bir olarak izlediğiniz görsellerin gerçekliğini artırır. Üstelik, geniş izleme açılı OLED panel ve görsel ile sesi birbirine harmanlayan Acoustic Surface teknolojisinin bileşimi sayesinde oturma odanızın herhangi bir yerinden ideal izleme deneyiminin keyfini çıkarmak mümkün oluyor.

4K HDR TV'nin BRAVIA X93E serisi, Sony'nin, parlaklığı ve kontrastı daha da yüksek seviyelere taşıyan, eşsiz ve gelişmiş Slim Backlight Drive+ teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca, 4K HDR işlemci X1 Extreme, yeniden düzenlenen HDR özelliğiyle standart dinamik aralık (SDR) içeriğini geliştirerek 4K HDR kalitesine yakın bir hâle getirmesinin yanında, içerdiği bir dizi başka teknolojiyle de geniş bir içerik serisi kapsamında görüntü kalitesini yükseltiyor. X1 Extreme ile X93E serisi, yüksek görüntü netliği, yüksek kontrast ve geniş bir renk aralığıyla görsel ifadeyi 4K HDR düzeylerinde gerçekleştiriyor. Duvara asıldığında bu yeni BRAVIA TV, şık form faktörü sayesinde tam anlamıyla ortadan kaybolarak, geride sadece görüntüyü bırakıyor.

Sony'nin CES'teki standında 4K HDR oynatma/çalma (playback) özellikli cihazların yaygınlaşmasını öne çıkaran bir sergi köşesi yer alıyor. Bu köşede ziyaretçiler, BRAVIA'da oynanan, 4K HDR uyumlu PlayStation 4 (PS4) oyunları olan "Uncharted 4: A Thief's End", "Gran Turismo Sport" ve "Horizon Zero Dawn" oyunlarından görselleri görebilecek. Köşede ayrıca Sony'nin yeni UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcısı ve onun sarmal, yüksek kaliteli 4K HDR görselleri de sergilenecek. Oynatıcı, Hi-Resolution Audio teknolojisini destekliyor ve orijinal kaydedilen ses kadar detaylı, nüanslı bir ses veriyor.

Ses ekipmanı alanında Sony, 4K HDR etkisinin keyfini daha eksiksiz bir şekilde çıkarmayı sağlamak amacıyla ileri teknolojiyle donattığı bir dizi yeni ürün de duyurdu. Bunların arasında Sony'nin yeni amiral gemisi Ses Sistemi HT-ST5000 Sound Bar da bulunuyor. Bu ses sistemi sadece Hi-Resolution Audio'yu değil, aynı zamanda sarmal ses özelliğini yeni bir boyuta taşıyan Dolby Atmos yeni nesil üç boyutlu (3D) surround ses formatını da destekliyor. Odayı dolduran güçlü bir ses üretimi için ses dalgalarını tam doğru istikamette yönlendiren, Sony'nin S-Force PRO Front Surround adlı eşsiz dalga cephesi kontrol teknolojisini de içeriyor. Ayrıca Sony Pictures Entertainment'taki profesyonel ses uzmanları, uzmanlıklarını HT-kullanarak ses kalitesinin kalibre edilmesine ve filmlerin yeniden oynatılması (playback) için optimize edilmesine yardımcı oldular. Yeni STR-DN1080 çoklu kanallı bütünleşik amplifikatör, DTS:X ile uyumlu olup Hi-Resolution Audio ve Dolby Atmos'a ek olarak üç boyutta serbestçe hareket eden bir ses üretiyor. Amplifikatör, benzersiz bir Sony akustik alanı meydana getirmek için başka teknolojilerle de donatıldı. Bu teknolojiler, evin sınırlı kurulum koşullarında bile ideal akustik ortam yaratan Speaker Relocation'ı (Hoparlör Yeniden Yerleştirme) ve odanın her yerine yayılan zengin bir surround ses üreten Phantom Sound Back'i de kapsıyor.

Bunlara ek olarak Sony, Wi-Fi uyumlu audio ürünler ve Google Assistant destekli Google Home uyumlu Android TV-Sony 4K HDR TV destekli eşlemeleri de sergileyecek. Basit bir ses komutuyla birden çok odada birbirine bağlı ses cihazlarıyla kolayca müzik yayını yapılabiliyor veya TV'deki müzik servislerine ve YouTube'a erişilebiliyor. Bu sesli kumanda işlevselliği, Sony standında eksiksiz şekilde sergilenecek. Son olarak Sony, daha fazla yüksek ses kalitesinde müzik dinleme özgürlüğü sunmayı amaçlayan ve şu an geliştirilme aşamasında olan, gürültüyü nötrleştiren iki kablosuz kulaklık prototipi çeşidini de ziyaretçilere sunacak. Bu ürünlerden biri, ayrı sol ve sağ üniteli kablosuz tasarımına sahipken diğeri boyna asılan bir forma sahip.

Görüntüleme Ürünleri ve Çözümleri

Sony, fuarda hıza önem veren en yeni görüntüleme ürünlerini de sergileyecek. Bu ürünler arasında, saniyede 11 kare kesintisiz çekim yapabilen ve 5 eksenli optik görüntü dengeleme ve dokunmatik ekran AF kontrol işleviyle donatılan α6500 amiral gemisi APS-C sensörlü aynasız kameranın yanında, saniyede 24 kare kesintisiz çekim yapabilen ve süper yavaş çekim kayıt özelliğine sahip RX100 V premium kompakt kamera da bulunuyor. Canlı spor yayınları dâhil 4K içerik oluşturma için kullanılan yayın ekipmanı alanında Sony, yeni ve benzersiz Sony video deneyimi çözümlerini getiren ürünleri sunacak. 4K / 8x süper yavaş hareketli video özellikli HDC-4800 canlı kamera sistemi ve PVM-X550 55" 4K OLED profesyonel monitor de bu ürünler arasında yer alıyor.

Son olarak, geniş ölçekli görüntü sistemleri alanında Sony, ışık kaynağı olarak çok küçük LED'leri kullanan, benzersiz CLEDIS yüksek resim kaliteli görüntü teknolojisiyle üretilen görüntü ünitelerinden meydana gelen, ölçeklendirilebilir görüntü sistemini de sergileyecek. Bu sistem, zengin renk tonlarının yanında pürüzsüz hareketler ve hareketsiz görüntüler üreten, mevcut görüntü sistemlerinde mümkün olmayan görseller sunan, yaklaşık 32" (yatay) x 9" (dikey) geniş ölçekli ekranda gösterilecek.

Oyun ve Oyun Ağları

PlayStation VR, PS4'ü yeni bir sarmal boyut düzeyine taşıyan ve oyun deneyimini zenginleştiren bir sanal gerçeklik (VR) sistemidir. Sony standının ziyaretçileri, düşmanları alt etmek için PlayStation VR Aim Controller'ı kullanarak "Farpoint" ile bir VR uzay macerasının yanı sıra PlayStation VR kullanarak "Gran Turismo Sport" ile sanal gerçeklik içerisinde gerçek bir sürüş simülatörünün keyfini çıkarabilecekler.

Life Space (yaşam alanı) UX

Life Space UX konsepti, eşsiz deneyimler sunma ve yaşam alanı dönüştürecek yeni yolları kolaylaştırma şeklinde tanımlanıyor. Bu kategoride Sony ilk kez, kitaplar, filmler ve müzik gibi çeşitli içerikle yeni karşılaşmaları sunan, "Yeni 4K Projektör –It's all here (hepsi burada)–" adlı yeni bir konsept model sergileyecek. Tabii, bu konsept, içeriği görüntülemek için bitişik duvara görselleri yansıtarak, evlerde bir büyük ekran yaratan alışılmış bir projektör olarak kullanılabiliyor. Fakat "–It's all here (hepsi burada)–"ın ardındaki konsept tamamen yeni içerikleri keşfetmekten ibaret. Örneğin, bu projeksiyon cihazını, çok fazla sayıdaki kitap kapağını yansıtmak, ilginizi çeken birini seçmek ve sayfalarını çevirerek o kitaba bakmak için kullanmak mümkün. Ayrıca hâlihazırda pazara sunulmuş olan 4K Ultra Short Throw (ultra kısa atımlı) Projektör, LED Ampul Hoparlör, Taşınabilir Ultra Short Throw (ultra kısa atımlı) Projektör ve Cam Ses Hoparlörü de stantta teşhir edilecek. Sony, Life Space UX aracılığıyla oturma odanızda yeni deneyimler ve yeni değerler sunacak.

Son olarak, Sony standında, Sony'nin tüketici elektroniği alanındaki olanakları genişletmek üzere üstlendiği çeşitli girişimler de sergilenecek. Bunlar arasında, kullanıcılarla birlikte geleceğe dönük yaşam tarzlarını yaratmayı amaçlayan Future Lab Program araştırma ve geliştirme girişiminden "N" ve "T" konsept prototipleri; Sony'nin kurum içi yeni iş geliştirme girişimi Seed Acceleration Program (Tohum Hızlandırma Programı) kapsamındaki çalıştırma projelerinden doğan çeşitli ürünler; yeni iletişim yöntemleri sunan Xperia Akıllı Ürünler ve Sony Group'un iştiraki Aerosense Inc. tarafından sunulan ölçüm ve denetlemeye yönelik bağımsız dronlar ve bulut tabanlı işlem servisleri yer alıyor.