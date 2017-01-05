| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

'dan 1 milyar dolarlık yatırım

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 10:28
Etiketler:
apple Softbank Vision Fund Wall Street Journal
Apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım

ABD'li teknoloji devi 'ın, Japon telekomünikasyon ve internet devi 'in teknoloji fonu olan ""a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

'ın haberine göre, geçen yıl ekim ayında kurulan, dünya çapında yeni teknoloji araştırmalarına olanak sağlayan ve 100 milyar dolarlık yatırıma ulaşmayı hedefleyen Vision Fund'a 'ın 1 milyar dolarlık katkı sağlayacağı belirtildi.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin 'le yıllardır çalıştığı hatırlatarak, "Oluşturulan fonun, Apple için stratejik öneme sahip teknolojik gelişmeleri hızlandıracağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu fona 5 yıl içinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun 45 milyar dolar, SoftBank'in de 25 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

SoftBank Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, geçen ay ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la görüştükten sonra ABD'de 50 bin kişilik yeni istihdam için 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

Apple dışında, 'a yatırım yapan firmalar arasında dünya genelinde faaliyet gösteren Oracle, Foxconn ve Qualcomm şirketleri bulunuyor.

Dünya genelinde yeni teknoloji yatırımları için Apple'ın 200 milyar dolarlık rezervinin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Kurumsal Toplam kayıt: 1878
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın