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kapanıyor mu? Resmi açıklama geldi!

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 10:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 10:08
Etiketler:
Crytek istanbul oyun crysis cryengine
Crytek İstanbul kapanıyor mu? Resmi açıklama geldi!

, dünya çapında birçok stüdyosunu kapatacağını duyurmuştu.

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Crytek'in dünya çapında birçok stüdyosunu kapatacağından söz etmiş ve muhtemelen İstanbul ofisinin de kapanacağından bahsetmiştik. Detaylar için tıklayın.

Crytek İstanbul'dan konu hakkında resmi bir açıklama geldi ve stüdyonun çalışmalarını son hızla devam ettireceği doğrulandı. İşte stüdyodan gelen açıklama metni:

"Crytek, 20 Aralık'ta yenilikçi oyunlar geliştirmeye devam edeceğine ve oyun geliştirme teknolojilerine tekrar odaklanacağına dair gelecek planlarını açıkladı.

bu değişikliklerin bir parçası olarak Frankfurt ve Kiev stüdyolarında Premium markaları için "oyun geliştirmeye" odaklanacak. CRYENGINE, firmanın temel direği olarak kalacak, firmalara ve bağımsız stüdyolara motorla ilgili düzenli güncellemeler yapmaya devam edecek. Diğer "geliştirici ofisler" ise, bundan böyle Crytek bünyesinde kalmayacak.

Yayıncı ofis Crytek İstanbul Ofisi ise, her zamanki gibi yayıncılık odaklı operasyonlarını yürütmeye devam edecek ve Türkiye pazarında gittikçe güçlenen Warface'i oyuncularıyla buluşturmaya devam edecek."

CryTek ve Bahçeşehir Üni.'nin VR First Laboratuvarı da kapanacak mı?
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