Apple, Hindistan'a taşınıyor!

Dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple, yeni ürünlerini üretmek için Hindistan'da tesisler kuruyor.

Mashable'daki habere göre şirket, iPhone'a dair birçok önemli parçayı bu ülkede, çok daha uygun fiyata üretebilir ve düşen maliyet sonucunda yeni ürünlerin fiyatları da buna göre yeniden düzenlenebilir.

Biraz geriye gidecek olursak, Amerika'nın yeni Başkanı Donald Trump, Apple ve Apple gibi önemli firmaların Amerika'da üretim yaparak Amerikan ekonomisine daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade etmişti. Apple'ın Çin'de dahil birçok ülkede önemli tedarikçileri bulunuyor.

Bakalım bu gelişmelerin ardından neler olacak.