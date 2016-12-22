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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 13:55
Etiketler:
Donald Trump apple iphone Amerika çin hindistan
Apple, Hindistan'a taşınıyor!

ne diyecek?

Mahmut Saral

Dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple, yeni ürünlerini üretmek i Hindistan'da tesisler kuruyor.

Mashable'daki habere göre şirket, iPhone'a dair birçok önemli parçayı bu ülkede, çok daha uygun fiyata üretebilir ve düşen maliyet sonucunda yeni ürünlerin fiyatları da buna göre yeniden düzenlenebilir.

Biraz geriye gidecek olursak, Amerika'nın yeni Başkanı Donald Trump, ve Apple gibi önemli firmaların 'da üretim yaparak Amerikan ekonomisine daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade etmişti. Apple'ın Çin'de dahil birçok ülkede önemli tedarikçileri bulunuyor.

Bakalım bu gelişmelerin ardından neler olacak.

Çin'den Trump'a tehdit! iPhone satışları da dahil birçok ürün satışı durdurulabilir!
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