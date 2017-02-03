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'da çalışıyordu, 'a geçti

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 16:59
Etiketler:
Spotify apple müzik Apple Music Steve Savoca
Spotify'da çalışıyordu, Apple'a geçti

, tecrübeli isimlerle yol almayı seviyor.

Mahmut Saral

Spotify'ın içeriklerden sorumlu üst düzey yöneticisi Steve Savoca, bir süre önce görevinden ayrılmıştı. Business Insider'da yer verilen bilgilere göre Savoca, şimdi de Apple ile el sıkıştı. , şüphesiz ki Savoca'nın tecrübelerinden yararlanmak istiyor. Savoca, bundan sonra Apple Music servisi için projeler üretecek. Yeni bilgiler oldukça biz de sizlerle paylaşacağız.

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