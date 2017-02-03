Spotify'da çalışıyordu, Apple'a geçti

Spotify'ın içeriklerden sorumlu üst düzey yöneticisi Steve Savoca, bir süre önce görevinden ayrılmıştı. Business Insider'da yer verilen bilgilere göre Savoca, şimdi de Apple ile el sıkıştı. Apple, şüphesiz ki Savoca'nın tecrübelerinden yararlanmak istiyor. Savoca, bundan sonra Apple Music servisi için projeler üretecek. Yeni bilgiler oldukça biz de sizlerle paylaşacağız.