Vodafone Türkiye Bireysel Pazarlama artık Engin Aksoy'a emanet

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Engin Aksoy, Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise, aynı zamanda Ticari Operasyonlar İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten M. Sinan Kızıldağ vekaleten üstlendi.

Vodafone Türkiye'ye Nisan 2008'de Bireysel İş Birimi Direktörü olarak katılan ve daha sonra Bireysel ve KOBİ'den sorumlu Saha Satış Direktörü olarak görev alan Engin Aksoy, şirketin saha satış stratejilerinin belirlenmesinde ve satış kanallarının yapılandırılmasında ve gelişiminde çok önemli rol oynadı. Temmuz 2012'de Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Aksoy, bu görevde geçirdiği süre boyunca, kurumlar için Yarına Hazırım Platformunun ve Dijitalleşme Endeksinin başarılı şekilde hayata geçirilmesi, Akıllı Şehirler konsepti ile Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük edilmesi, Red Fiber ve Esnek Tarifeler gibi yenilikçi ürün ve çözümlerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere birçok başarılı projeye liderlik etti.

Profesyonel yaşamına 1994 yılında Coca Cola İçecek'te başlayan Engin Aksoy, 1997 - 2000 yılları arasında Michelin'de Satış Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2000 - 2008 döneminde Nike şirketinde önce Satış ve İş Birimi Yönetiminden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak, daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış Direktörü olarak çalıştı. Aksoy, evli ve bir kız çocuk babası.

Engin Aksoy'un yeni görevindeki sorumluluk alanları arasında; Bireysel Müşteriler Pazarlama Yönetimi, Marka ve Pazarlama Stratejisi, Bireysel Temel Ürünler ve Fiyatlandırma, Bireysel Müşteriler Değer Yönetimi ve Bireysel Servisler, girişimcilik programı Fikirçarkı, Sosyal İş Modelleri, Beşiktaş Segmenti, Etkinlik ve Sponsorluk, İnovasyon ile Medya Planlama birimleri yer alıyor.