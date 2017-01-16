ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Pazarlama Müdürü Şule Bülbülkaya oldu

ASUS Türkiye, Pazarlama departmanında yeni bir atama gerçekleşti. Şule Bülbülkaya, ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nin Pazarlama Müdürü oldu.

Profesyonel iş hayatına 2002 yılında başlayan Şule Bülbülkaya, kariyer hayatı boyunca reklam, pazarlama, pazar araştırmaları gibi farklı alanlarda çalıştı. ASUS Türkiye ekibine katılmadan önce, Koçtaş'ta Pazarlama İletişimi ve Samsung'da IT ve Mobil kategoriden sorumlu Pazarlama İletişimi Müdürlüğü görevlerini üstlenen Bülbülkaya, yeniden yapılanan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nin tüm pazarlama faaliyetlerini yönetecek.