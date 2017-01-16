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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 14:06
Etiketler:
Şule Bülbülkaya asus Asus Türkiye kurumsal Sistem İş Birimi Pazarlama Müdürü atama
ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Pazarlama Müdürü Şule Bülbülkaya oldu

Türkiye kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. , Sistem İş Birimi’nin Pazarlama Müdürü görevini üstlendi.

ASUS Türkiye, Pazarlama departmanında yeni bir gerçekleşti. Şule Bülbülkaya, ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nin Pazarlama Müdürü oldu.

Profesyonel iş hayatına 2002 yılında başlayan Şule Bülbülkaya, kariyer hayatı boyunca reklam, pazarlama, pazar araştırmaları gibi farklı alanlarda çalıştı. Türkiye ekibine katılmadan önce, Koçtaş'ta Pazarlama İletişimi ve Samsung'da IT ve Mobil kategoriden sorumlu Pazarlama İletişimi Müdürlüğü görevlerini üstlenen Bülbülkaya, yeniden yapılanan Sistem İş Birimi'nin tüm pazarlama faaliyetlerini yönetecek.
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