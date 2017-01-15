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yöneticisi , 'e geçti!

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 13:37
Etiketler:
snapchat kurumsal kariyer michael lynton sony
Sony yöneticisi Michael Lynton, Snapchat'e geçti!

Entertainment'in yöneticisi , 'e transfer oldu.

Emre Çetinkaya

Büyük bir hızla büyüyen ve farklı alanlara da yatırım yapmaya başlayan sosyal ağ Snapchat'in son olarak tasarımının değişeceğini öğrenmiştik. bugün ise önemli bir transfer gündeme geldi.

Snapchat, Sony Entertainment'in yöneticisi Michael Lynton'ı transfer ettiğini duyurdu. Lynton, şirketin yeni başkanı olacak.

Öte yandan Snapchat'in ilk yatırımcılarından olan Lynton, 2012 yılında 200 bin dolar yatırım yapmıştı. Aynı zamanda Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'e çeşitli konularda fikir veren Lynton mesela Facebook'ın şirketi satın almak için yaptığı 3 milyar dolarlık teklifi reddetmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuş.
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