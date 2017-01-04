ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler oldu

ASUS Türkiye, yönetici kadrosunda gerçekleşen yeni bir atama duyurdu. IT ve Mobil olmak üzere yeniden yapılanan ASUS Türkiye'nin Sistem İş Birimi Ülke Müdürlüğü görevini Özge Kılıç Güler devraldı.

İş hayatında 13 yılı aşkın deneyimi olan Güler, FMCG sektöründe başladığı kariyerinin son 10 yılında IT sektöründe yönetici seviyesinde sorumluluklar üstlendi. ASUS serüvenine 2010 yılında Ürün Müdürü olarak başlayan Özge Kılıç Güler, sırasıyla Ürün Grup Müdürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Aynı zamanda profesyonel dalgıç da olan Özge Kılıç Güler, ASUS Türkiye Sistem İş Birimi'nde Ülke Müdürü olarak görev yapacak.