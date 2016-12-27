Türkiye’de 54 girişimci 1.5 milyar $’lık değer üretti

Girişimcilere destek veren, onların projelerini dünyanın önde gelen yatırımcılarının, şirketlerin duymasını sağlayan ve Türkiye'de güzel bir ekosistem kurulmasına öncülük eden Endeavor, 10'uncu yılın karnesini çıkarmış.

Endeavor bugüne kadar Türkiye'de 54 girişimciyi desteklemişti. Bugün itibariyle bu girişimcilerin 14'ü kurdukları şirketi sattı. Bir kısmı da çeşitli fonlardan şirketine destek aldı, ortak buldu. Peki bunun parasal ifadesi ne oldu?

Önceki gün başından beri Endeavor'a büyük destek veren Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Endeavor'un yeni döneminde başkanlık koltuğuna oturan Emre Kurttepeli ve Genel Sekreter Didem Altop ile bir araya geldiğimizde öğrendik ki satışlar ve şirketlere yatırım yapan fonların oluşturduğu değer yaklaşık 1.5 milyar doları bulmuş.

Kurttepeli, Endeavor'un girişimciliğe yaptığı katkının altını çizerken işte bu nedenle, "Bugün bir holding değerinde katma değer yaratıldı" diye konuşuyor. 14 girişimcinin şirket satışı toplamda 1 milyar doları bulmuş. 470 milyon dolarlık da fon desteği gelmiş girişimci şirketlere.

Suzan Sabancı Dinçer de Akbank'ın zaten girişimciliği bir sosyal sorumluluk olarak desteklediğini, Endeavor ile olan işbirliğinin de bankanın amacıyla birebir örtüştüğünü söylüyor. Öğreniyoruz ki etkin girişimciler için bir kredi havuzu oluşturan Akbank, girişimcilere uygun teminat koşulları, uzun vadele ve düşük faiz gibi avantajlı krediler sunuyor. Hele bir de girişimci şirket Endeavor tarafından seçilmişse hiç zorluk çıkarmadan kredi imkanı sunuyor. 2016'da Akbank'ta girişimciler kredi havuzundan 190 milyon liralık kredi kullanmış.

Emre Kurttepeli, 10'uncu yılda Endeavor'un artık sektör odaklı çalışmalar yaparak derinleşmeye gideceğini ahlatıyor. Bir sonraki nesil girişimcilere etkin girişimciliğin iyi uygulamalarını aşılamak için de Endeavor, 'CaseCampus' adını verdikleri eğitim programına başlamış.

Türkiye'deki önemli girişimcilik vakaları yazılmış ve Vaka Çalışmaları Programı'nda girişimcilerin yaşadığı süreçler, zorluklar, başarılar genç adaylarla paylaşılmış. Program sayesinde, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen, 30 yaşını aşmamış üniversite lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile lisans üstü öğrencilerini başarılı Endeavor Girişimcileri'yle buluşmuş ve 170 öğrenci mezun olmuş. Didem Altop, şu anda da içeriği Atılım, Bahçeşehir, Bilkent, Boğaziçi, Dokuz Eylül, İTÜ, İzmir Ekonomi, Koç, ODTÜ ve Özyeğin üniversitelerinden önde gelen girişimcilik eğitmenleri tarafından yönetilen programda şu anda 70'in üzerinde öğrenci olduğunu söylüyor.

Türkiye'nin önünü hem kadın hem de girişimcilik konusu açacak, zor yılların üstesinden de böyle gelinecek. Ali Koç, Murat Özyeğin,Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Özcan Tahincioğlu, Sina Afra, Suzan Sabancı Dinçer, Emre Kurttepeli ve Alp Saul'un da aralarında olduğu Endeavor'un güçlü yönetim kurulunun, her fırsatta girişimcilere kol kanat germesini önemli buluyorum.

Şelale Kadak/Sabah