HTC Türkiye'de önemli gelişme

HTC Türkiye Genel Müdürlüğü'ne, mobil cihaz sektörü başta olmak üzere telekomünikasyon ve teknoloji alanında uluslararası deneyime sahip Ömer Genca atandı.

Kariyerinin ilk dönemine 3M ve Koç Holding bünyesinde farklı görevler alarak başlayan Ömer Genca, devamında uzun yıllar Nokia'nın Türkiye ofisinde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Daha sonra yine Nokia'da İsrail, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerin, ülke ve bölge yöneticisi görevlerini üstlenen Genca, son dönemde farklı şirketlere yönetim danışmanlığı vermekteydi.

TED Ankara Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Ömer Genca, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans derecesini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Master Programı'nı bitirdi.

Ömer Genca'nın uluslararası pazarlarda mobil cihazlar, telekomünikasyon, ürün yönetimi, iş geliştirme ve iş stratejisi alanlarında uzun yıllar süren profesyonel deneyimi bulunuyor. Özellikle Doğu Avrupa pazarında gerçekleşen önemli projelerde görev alan Genca, 1972 doğumlu.