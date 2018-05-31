1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştıkları Top Gun'ın devam halkası olan Top Gun: Maverick'in çekimlerinin başladığını başrol oyuncusu Tom Cruise twitter hesabından #Day1 etiketiyle birlikte bir fotoğrafla duyurdu.

Paramount Pictures efsanevi filmin vizyon tarihini daha önce 12 Temmuz 2019 olarak duyurmuştu. Tom Cruise, ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise daha önce Tom Cruise ile Oblivion filminde de birlikte çalışmış olan Joseph Kosinski bulunuyor

Tony Scott'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde etmişti.