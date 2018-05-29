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Müziğin sesi tercihlerini etkiliyor

MÜZİĞİN SESİ YEMEK TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR
29 Mayıs 2018, Salı Güncelleme : 09:18:55

İsveç'te yürütülen bir araştırmada, restoranlarda alçak ya da yüksek sesli müziğin, sipariş tercihlerini etkilediği saptandı.

South Florida Üniversitesinden Dipayan Biswas ve ekibinin İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı müzik türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.

DÜŞÜK SES DÜZEYİNDE DAHA SAĞLIKLI YİYECEKLER TERCİH EDİLİYOR

Araştırma, müşterilerin, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı, düşük (55 desibel) ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha lı yiyecekleri tercih ettiğini ortaya koydu.

Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı.

Kaynak: AA

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