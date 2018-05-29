Milano Üniversitesi ve Pavia Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bacaklarını hareket ettirmeyen kişilerin beyninde sinir kök hücreleri azalıyor ve yeni sinir hücrelerinin oluşumu yavaşlıyor.

Bacakları çalıştıran egzersizler ise yeni sinir hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor.

YÜZDE 70 ORANINDA AZALDIĞINI TESPİT ETTİLER

BBC Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, laboratuar fareleri üzerinde yaptıkları incelemelerde, 28 gün boyunca bacaklarını hareket ettirmeyen farelerin beyinlerinde sinir kök hücrelerinin yüzde 70 oranında azaldığını ve yeni sinir hücrelerinin oluşumunun yavaşladığını tespit etti.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan araştırmacılardan Daniele Bottai, "Farelerin arka bacaklarını hareket ettirmemesinin, beyin sağlığı için kritik önemde olan subventriküler bölgede yeni sinir hücrelerinin oluşumu sürecini nasıl etkilediğini analiz ettik" dedi.

SAĞLIKLI BEYİN YAPISI İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Bottai, beynin bu bölgesinin, sinir kök hücrelerinin yeni sinir hücrelerine dönüştüğü alan olduğunu ve bu yüzden sağlıklı bir beyin yapısı için kilit önemde olduğunu vurguladı.

Bottai, araştırmada elde ettikleri bulguların tekerlekli sandalye kullananlar ve uzaya giden astronotlar gibi bacak hareketliliği kısıtlı kişilerin beyin sağlığını korumaya yönelik önleyici tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.