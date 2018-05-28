Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesince Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Üniversitesi" projesi çerçevesinde eğitim alan ortaokul öğrencileri, bilgisayarda kendi oyunlarını tasarladılar.

Proje sayesinde çocuk yaşta üniversite ile tanışma fırsatı bulan 100 ortaokul öğrencisine, 30 kişilik uzman ekiple bilimden sanata eğitim verildi.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esef Hakan Toytok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere verilen eğitimin 20 hafta sürdüğünü söyledi.

Çocuklara, yaşamda gördükleri her şeyde bilimin olduğunu hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren Toytok, "Bu projenin sonuçları, çocuklarımız için ileriki hayatlarında çok daha değerli olacak çünkü erken yaşta üniversite ile buluşan öğrencilerimiz, ileride bu birikimlerini katma değer olarak yansıtacaklar." dedi.

Yapılan çalışmaların hayatla ilişki kurularak anlatılmaya çalışıldığını aktaran Toytok, her çalışmanın birbirinden değerli olduğunu fakat bazı çalışmaların daha önce çıktığını ifade etti.

Toytok, bir araya gelen 3 öğrencinin, kendi bilgisayar oyunlarını kodladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hayal ettikleri oyunu, bilgisayardan kodlayarak kendileri yazdılar, oyun konsollarıyla oynanabilir hale getirdiler. Bu bizim için değerli bir çıktıdır çünkü oyun, her yaş için güzel. Eğitimde yaptığımız oyunlar tabi bilimsel oyunlar. Bir amacı olan, karşılığında kavramlarla, terimlerle ilerleyen oyunlar yapmaya çalıştık. Bu çocuklar, kendi oyunlarını, ileride daha iyi şekilde tasarlayabilecek duruma gelecekler. Bu da bilişim ve yazılım anlamında bizim için çok değerli bir sonuç olacak."

ÖĞRENCİ ECEVİT: "KENDİ OYUNUMUZU OYNAMANIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Sancaklar Ortaokulu öğrencisi Vefa Ecevit, arkadaşlarıyla aldıkları eğitimin ardından, çeşitli denemelerden sonra "Uzayda Yaşam" adlı kendi oyunlarını tasarladıklarını belirtti.

Daha önce oyunların nasıl tasarlandığına ilişkin merakının, bu çalışmayla sona erdiğini aktaran Ecevit, "Artık kendi oyunumuzu, kendimiz yapıp oynuyoruz. Bazen zararlı oyunlar olabiliyor. Tabii ki bu oyunlara karşı kendimizi daha da geliştirerek, fayda verecek oyunlar tasarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ozan Diyar Ay da bilimden sanata, resimden müziğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını kaydetti.

Projeye dahil olmadan önce oyunların nasıl yapıldığını her zaman merak ettiğini belirten Ay, "Buraya gelmeden önce hep başkalarının yaptığı oyunları oynardık. Buraya geldiğimizde, kendi oyunumuzu yapıp oynamayı öğrendik. Başkalarının yaptığı oyunları bıraktık ve şimdi kendi oyunumuzu oynamanın tadını çıkarıyoruz. İnşallah gelecekte yapacağımız oyunları başkaları da oynayacak." dedi.

Şu anda deneme amaçlı oyunlar yaptıklarını ve bunu geliştireceklerini ifade eden Ay, bu oyun ile çeşitli yarışmalara katılacaklarını anlattı.

Zekeriya Sıtkı ise önce kodlama eğitimi ile zihinsel olarak kendilerini daha da geliştirdiklerini ve ardından bu oyunun ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: AA