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Kaçırdıkları çocuk için ile istediler

KAÇIRDIKLARI ÇOCUK İÇİN BİTCOİN İLE FİDYE İSTEDİLER
24 Mayıs 2018, Perşembe Güncelleme : 11:00:09

'da ciler, 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak ailesinden yaklaşık 120 bin dolar değerinde talep etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mpumalanga eyaletinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaçırılan 13 yaşındaki bir çocuğu serbest bırakmak için ciler, aileden ile 120 bin dolar değerinde ödeme yapması talebinde bulundu.

Fidyeciler, bitcoinin hesaba 27 Mayıs'a kadar yatmasını isteyerek aksi halde çocuğun öldürüleceğini ve cinayetin videoya çekilerek görüntülerin kendilerine gönderileceğini bildirdi.

Olay ile ilgili soruşturma açıldığını belirten Polis Sözcüsü Leonard Hlathi, "Fidyeciler kaçırdıkları çocuğu sürükleyerek arabasına almış ve oradan uzaklaşmış. Soruşturmayı hassas bir şekilde yürütüyoruz. Kaçırılan çocuğun ailesi daha bitcoinin ne olduğunu bile bilmiyor ve ne yapacaklarını bilemez durumdalar, ciddi bir travma yaşıyorlar." dedi.

Kayıp Çocuklar (MCSA) Derneğinden Bianca Van Aswegen da son bir yılda Güney Afrika'da 19 çocuğun kaçırılarak fidye istendiğini ve bunlardan 15'inin ailesine kavuştuğunu dile getirdi.

Aswegen, ödemenin bitcoin ile yapılması talebinin Güney Afrika'da bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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