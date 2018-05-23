Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar mobil platform üzerinde oynanan Mariam oyununun şiddet ve korku teması ile ölümü veya öldürmeyi olağan hale getirdiğini kaydetti. Çocuk ve gençlerin duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olacağını kaydeden Göğcegöz, bu tür oyunların çocuk ve gençlerde intihar girişimlerine neden olabileceğini, çocukların bu oyunlarla şiddete karşı duyarsızlaştığını belirtti. Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Son zamanlarda çocuklar ve gençler arasında oldukça yaygınlaşan bu oyunda, 9 yaşında Mariam adındaki kız çocuğu kaybolduğunu belirterek eve dönmek için oyuncudan yardım istiyor. Oyunda kişilere, ismi, adresi, yakın çevresi soruluyor ve Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara erişim izni isteniyor. Bu sorular cevaplanmadan bir sonraki aşamaya geçilemiyor. Böylece kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Ayrıca ev adresi, telefon numarası gibi özel bilgiler, farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir." değerlendirmesini yaptı.

Göğcegöz, korkutucu ses efektleri ve görsel temalar ile sunulan oyunun ileri seviyelerine gelindiğinde gece saat 03.00'de bilinmeyen bir numaradan aranıldığını, korkutucu ve kaygı verici bir robotik ses ile çeşitli mesajlar verildiğini kaydederek, oyunun bu farklı aşamalarında şiddet, korku temalı, ölümü veya öldürmeyi olağan hale getiren, teşvik eden unsurlar çocuklarla gençlerin duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek, intihar girişimlerine neden olabileceğini vurguladı.

'RUHSAL BOZUKLUKLAR GÖRÜLEBİLİYOR'

Çocukların oyunlarda gördüklerine karşı duyarsızlaşıp şiddeti hayatın normal parçası gibi algılayabildiğine dikkati çeken Göğcegöz, "Ayrıca bu oyun kapatıldığında, tekrar oynamak için 24 saat beklemek gerektiği için kullanıcıların uyku kalitesi bozuluyor ve anksiyete, depresyon gibi çeşitli ruhsal bozukluklar görülebiliyor. Neyse ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oyunun kişisel bilgileri ele geçirdiği ve psikolojik tehlike içerdiğine dikkati çekilerek oyunun erişimi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ailelerin bu tür oyunlardan çocuklarını koruyabilmek için bazı önlemler alabileceğini belirten Doç. Dr. Göğcegöz, "İlk olarak ebeveynler İnternet kullanımı açısından kendilerini gözden geçirmeli ve olumlu rol model olmalıdır. Ayrıca çocuklara yasaklamak yerine zararlı ve faydalı oyunlar arasındaki fark anlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. İnternet kullanımının çocuğun odası yerine mutlaka toplu yaşama alanında olması gerektiğini vurgulayan Göğcegöz, şunları tavsiye etti:

"Çocuklar ailelerin yanında bilgisayar kullanmalıdır. Sınırlamalar getirilmelidir. Örneğin hafta içi belli saatler veya sadece haftasonu belli saatler gibi. Ebeveyn kontrolü ve çocuk kilitleri sağlayan birtakım uygulamalar ile kişisel bilgiler korunabilir ve çocuklarınızın sadece uygun ygulamalarla internet kullanımları sağlanabilir. Bazı uygulamalarda, çocuğun internette geçireceği zamanı sınırlandırabilirsiniz. Aile içi iletişimi zayıf, sosyal olarak izole çocuk ve gençlerin bu tür oyunlara daha çok yöneldiği bildirilmektedir. Dolayısıyla aile içi kaliteli iletişim artırılmalı, çocuk ve gençler sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir."

Kaynak: AA