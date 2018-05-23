Başrollerini yeni nesil "Sons of Anarchy" dizisiyle ünlenen Charlie Hunnam ve "Mr. Robot" ile yıldızı parlayan ve şu an "Freddy Mercury" rolü ile gündemde olan Rami Malek'in üstlendiği "Papillon"dan ilk fragman yayınlandı.

Dustin Hoffman ve Steve McQueen'in başrollerini üstlendiği 1973 yapımı aynı isimli filmin yeniden uyarlaması olan yapım oyuncu kadrosunda Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Christopher Fairbank, Brian Vernel ve Ian Beattie gibi isimlere yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Danimarkalı Michael Noer bulunuyor.

Haksız yere cinayetten hüküm giymiş olan Henri 'Papillon' Charriere küçük suçlara bulaşmış olan bir adamdır. Ancak aldığı bu haksız ceza sebebiyle Fransa'nın kötü ünüyle tanınmış Şeytan Adası'ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede Louis Dega ile tanışır. Zengin fakat savunmasız bir adam olan Dega koruma karşılığında arkadaşının hapishane kaçışını finanse etmeyi kabul eder. İkili arasında ilginç bir arkadaşlık başlar ve ikili bir firar planlamaya girişirler...

"Papillon" ülkemizde 24 Ağustos'ta vizyona girecek.

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