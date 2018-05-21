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: Gizliliğimizi kaybettik!

STEVE WOZNİAK: GİZLİLİĞİMİZİ KAYBETTİK!
21 Mayıs 2018, Pazartesi Güncelleme : 11:37:29

Steve Jobs ile birlikte kuran diğer isim olan , yaptığı açıklamalarla teknoloji gündemine damga vurdu. Wozniak, insanların gizliliğini kaybettiğini belirtti.

Business Insider geçtiğimiz günlerde 'ın kurucu ortağı ile geniş çaplı bir röportaj gerçekleştirdi. Wozniak röportajda ilginç açıklamalar yaptı ve gizlilik konusundaki endişesini dile getirdi. Wozniak, "Güvenliğimizi uzun zaman önce kaybettik. Gizliliğimizi kaybettik ve istirmak edildik" dedi.

CNET'in paylaştığı habere göre Wozniak, Cambridge Analytica skandalının ardından teknoloji şirketlerinin siyasi seçimleri siber saldırılardan ve yanlış bilgilendirme kampanyalarından korumak için ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor.

YAPAY ZEKA İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Apple'ın kurucu ortağı gizlilik konusu dışında, ya da değindi. Wozniak, yapay zeka ve güvenlik konusunda yorum yapmak için daha çok erken olduğunu belirtti ve "Bu tür şeyler hakkında düşünmeye bile yakın değiliz" dedi. Yüzyıl daha güvende olduğumuzu sözlerine ekledi.

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