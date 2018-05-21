Business Insider geçtiğimiz günlerde Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak ile geniş çaplı bir röportaj gerçekleştirdi. Wozniak röportajda ilginç açıklamalar yaptı ve gizlilik konusundaki endişesini dile getirdi. Wozniak, "Güvenliğimizi uzun zaman önce kaybettik. Gizliliğimizi kaybettik ve istirmak edildik" dedi.

CNET'in paylaştığı habere göre Wozniak, Cambridge Analytica skandalının ardından teknoloji şirketlerinin siyasi seçimleri siber saldırılardan ve yanlış bilgilendirme kampanyalarından korumak için ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor.

YAPAY ZEKA İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Apple'ın kurucu ortağı gizlilik konusu dışında, yapay zekaya da değindi. Wozniak, yapay zeka ve güvenlik konusunda yorum yapmak için daha çok erken olduğunu belirtti ve "Bu tür şeyler hakkında düşünmeye bile yakın değiliz" dedi. Yüzyıl daha güvende olduğumuzu sözlerine ekledi.