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""un 2. fragmanı yayınlandı

MİSSİON: IMPOSSİBLE FALLOUTUN 2. FRAGMANI YAYINLANDI
16 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 16:22:17

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden olan Görevimiz Tehlike, 6. filmi olan ile Temmuz ayında vizyona giriyor.

Başrolünde yine Ethan Hunt rolünde 'un olduğu filmin 2. fragmanı da yayınlandı. rolüyle meşhur olan , Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin gibi ağır topların da rol aldığı filmin yönetmeni bir önceki filmde de kamera arkasında olan Christopher McQuarrie. Aksiyon dolu film 27 Temmuz'da vizyona girecek.

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Tom Cruise 70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor TOM CRUİSE 70'İNDE DE 'TEHLİKE'DE OLMAK İSTİYOR

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