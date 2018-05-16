Başrolünde yine Ethan Hunt rolünde Tom Cruise'un olduğu filmin 2. fragmanı da yayınlandı. Superman rolüyle meşhur olan Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin gibi ağır topların da rol aldığı filmin yönetmeni bir önceki filmde de kamera arkasında olan Christopher McQuarrie. Aksiyon dolu film 27 Temmuz'da vizyona girecek.

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